LBF: Cerrado tem duelo contra o Campinas pela parte de cima da tabela

O Cerrado volta a entrar em quadra, nesta quinta-feira (28/5), às 19h30, pela Liga de Basquete Feminino. O adversário será o Campinas, no Sesc Ceilândia. A equipe do Distrito Federal soma 23 pontos e ocupa a quarta colocação, uma atrás do time paulista. Os ingressos para a partida são gratuitos, com retirada na plataforma Sympla.

A partida contra o Campinas desafia o Cerrado: o time do Distrito Federal ainda não venceu nenhum time acima na tabela. Nesta temporada, foi derrotado por Sampaio Corrêa (duas vezes), Sesi Araraquara (duas vezes) e Campinas (uma vez).

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Os resultados, porém, não desanimam. O Cerrado tem saldo positivo na competição nacional, com nove vitórias e cinco derrotas. A vaga do representante do Distrito Federal no mata-mata está encaminhada.

O Campinas tem apenas duas derrotas na competição, justamente para o líder Sampaio Corrêa (68 x 57) e o vice Sesi Araraquara (61 x 56). A arma do Cerrado para superar a defesa paulista é a armadora salvadorenha Hillary Argueta, terceira melhor arremessadora de dois pontos, com média de 5,25 por jogo, e quinta principal assistente da temporada, com índice de 4,5 passes por partida.

Programe-se

Cerrado-DF x Unimed Campinas-SP

Liga de Basquete Feminino

Dia: 28 de maio, quinta-feira

Hora: 19h30

Local: Sesc Ceilândia

Ingressos: gratuitos, com retirada no site Sympla

Transmissão: Canais ESPN



*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

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