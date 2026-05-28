Com show de Flaco, Palmeiras vence e está nas oitavas da Libertadores

Allan comemora o segundo gol do Palmeiras dando cambalhota. Ao seu lado Flaco, que deu a assistência. O convocado para defender a Argentina deu outras duas assistências e mandou duas na trave - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Com grande atuação do argentino Flaco López, convocado para a Copa do Mundo quando a bola rolava ainda no primeiro tempo, o Palmeiras goleou o Junior Barranquilla por 4 a 1, nesta quinta-feira, 28/5, e confirmou a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores. No jogo na Nubank Arena (mais de 35 mil), pela sexta e última rodada do Grupo E, Flaco foi o grande garçom do time da casa. Fez três jogadas sensacionais, servindo Árias (duas vezes) e Allan, que marcaram os três gols do Verdão no primeiro tempo. O goleador ainda mandou duas na trave. No segundo tempo, Andreas ampliou. Muriel descontou com um gol que empatara o jogo no primeiro tempo.

O Verdão, assim, chega aos 11 pontos em segundo lugar. Já o Junior Barranquilla parou nos quatro pontos. O time colombiano ficou na lanterna e, assim, está eliminado. O grupo se completou com o Cerro Porteño, que venceu o Sporting Cristal no outro jogo do grupo e terminou em primeiro com 13 pontos. O Cristal, com seis pontos, fica em terceiro e jogará a repescagem da Sul-Americana contra um dos segundos colocados da outra competição continental.

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Agora o Palmeiras aguarda o sorteio dos grupos da Libertadores, nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília) na sede da Conmebol. Vai ter de encarar algum primeiro colocado. Quem sabe enfrentar o arquirrival Corinthians? Ou o Cerro, que roubou a ponta do Verdão no Grupo E? Ou o primeiro colocado geral, o Flamengo, que no domingo passado viu o Palmeiras meter 3 a 0 nele em pleno Maracanã pelo Brasileirão?

E tome Flaco López

O jogo começou estranho para o Palmeiras. Antes do primeiro minuto, Chará fez grande jogada pela direita e cruzou para Rivas, desmarcado entre a pequena área e a marcação penal, mas o volante chutou por cima. O lance animou o Junior, que fez marcação individual e sufocava o Palmeiras, que não conseguia sair com a bola antes dos cinco minutos. Porém, nesse momento, o Palmeiras encaixou o primeiro contra-ataque e foi letal. Emiliano Martínez lançou Flaco López, que passou pela marcação de Herrera, quase na área, e tocou para Árias chutar sem chance para Silveira.

O gol assustou o Junior, que passou a jogar recuado e viu o Palmeiras dominar. Contudo, o Junior era perigoso quando puxava ataques, principalmente pela direita. Aos35 veio o empate. Peña carregou a bola pela ponta direita e cruzou para o atacante Luis Muriel.

Levando o gol de empate, o Verdão ficou ainda mais elétrico, deixando o Junior em sua defesa, criando três chances para marcar, uma delas de cabeça de Flaco no travessão. Na terceira tentativa, aos 39, conseguiu voltar à frente. Flaco López recebeu na área, driblou dois marcadores e dividiu com outros dois. A bola sobrou para Allan, que chutou no canto esquerdo de Silveira. Aos 44, Flaco voltou a fazer uma jogada genial, recebeu na entrada da área, cortou os marcadores e poderia tentar a finalização. Mas preferiu rolar para Árias, mais bem colocado. O colombiano (outro convocado para a Copa) chutou de primeira para fazer 3 a 1.

Palmeiras goleia

No segundo tempo, assim como ocorreu na etapa final, o Junior foi perigoso no ataque. Muriel recebeu pela esquerda e, entrando na área, levou uma entrada por trás de Gustavo Gómez. Mas o lateral conseguiu cortar a bola e o juiz foi ao VAR, cancelando a marcação do pênalti em campo.

E o que aconteceu? Repetiu-se o roteiro do primeiro tempo. Depois de uma excelente jogada em que Flaco acertou a trave, o Junior rechaçou, mas o Verdão seguiu com a bola. Andreas recebeu próximo da área, avançou e deu um belo chute colocado. O Palmeiras abria 4 a 1.

Apesar do jogo definido, o Palmeiras permaneceu ativo no ataque, criando oportunidades que poderiam fazer o placar ficar ainda mais dilatado, com um chute de Árias que passou raspando. O Junior também teve suas chances. Uma delas não entrou porque Giay salvou de cabeça, mandando a escanteio. Aos 29, Emiliano Martínez foi agarrado algumas vezes por Ríos. O juiz marcou o pênalti, que era claro. Mas o VAR o chamou e a cobrança foi cancelada. Em seguida, Flaco saiu ovacionado pelo jogo espetacular. do argentino. Entrou Paulinho (que perderia uma grande chance). Depois disso, os lances de maior perigo foram do Junior: um chute de Castillón na trave. E o mesmo Castrillón obrigando Carlos Miguel a boa defesa. Enfim, o Junior, apesar de levar de 4 a 1, foi raçudo e criou boas chances.

PALMEIRAS 4×1 JUNIOR (COL)

Copa Libertadores Grupo E – 6ª Rodada (última)

Data: 28/5/2026

Local: Estádio Nubank Arena, São Paulo (SP)

Público pagante: 35.761

Renda: R$ 2.730.474,00

Gols: Flaco López,5’1/1ºT (1-0); Luis Muriel,35’/1ºT (1-1); Allan, 39’/1ºT (2-1); Árias, 44’/1ºT (3-1); Andreas Pereira, 5’/2ºT (4-1)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Artur; Marlon Freitas (Luís Pacheco, 25’/2ºT), Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 31’/2ºT) e Emiliano Martínez; Árias (Felipe Anderson,35’/2ºT) , Allan (Maurício, 25’/2ºT) e Flaco López (Paulinho,30’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

JUNIOR BARRANQUILLA: Silveira; Herrera, Pestana (Canchimbo, Intervalo), Monzón (Rivera, 25’/2ºT) e Peña ; Guerrero, Angel e Rivas (Castrillón, 8’/2ºT); Chará (Ríos,8’/2ºT), Paiva (Sarmiento,8’/2ºT) e Muriel. Técnico: Alfredo Arias.

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Assistentes: José Retamal (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)

Cartões amarelos: Chará, Pestaña (JUN)