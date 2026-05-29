Artur Jorge define atuação do Cruzeiro como "espetáculo" após classificação

O técnico Artur Jorge destacou quais fatores determinaram a classificação do Cruzeiro às oitavas de final da Libertadores, após goleada sobre o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (28/5). O português destacou que, antes mesmo de a bola rolar na capital mineira, já estava confiante em uma ótima apresentação em casa.

Disse aos meus jogadores no pré-jogo, na conversa que tivemos. Eu estava muito sereno para esse jogo que tivemos e estava também muito confiante, porque confiava plenamente na confiança dos meus jogadores. Confiava plenamente naquilo que era o compromisso dos meus jogadores e na ambição dos meus jogadores. Fizemos um jogo muito bom. Não falo só pelo resultado, falo de desempenho, iniciou o treinador.

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Adiante, o português elogiou a exibição do time cruzeirense no jogo e classificou a partida como um grande espetáculo.

Acho que tivemos aqui um grande espetáculo de Libertadores, com o Cruzeiro conseguindo um grande resultado e uma boa exibição, finalizou Artur.

Balanço do grupo da morte

O treinador também fez um balanço da campanha do Cruzeiro no Grupo D do torneio. Com 11 pontos, a Raposa avançou na segunda posição da chave, atrás da líder Universidad Católica-CHI, que fez 13. O Boca, entretanto, terminou em terceiro, com sete pontos, à frente do lanterna Barcelona-EQU, com três.

Era um jogo em que tínhamos que ganhar ou ganhar. Se comprovou isso com os níveis de resultados e pelo equilíbrio, esse era o grupo mais difícil da Libertadores. Chegamos ao último jogo dependendo de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada, ressaltou.

Ele, aliás, também fez questão de elogiar a torcida do Cruzeiro. Afinal, mais de 55 mil torcedores estiveram presentes para apoiar o time.

Os jogadores tiveram que eu mencionei: um grande comportamento e muito impulsionados pelo que tivemos no Mineirão, com a Nação Azul enchendo o estádio e empurrando claramente a equipe para frente. Sabíamos que carregávamos a responsabilidade de atingir essa segunda fase da Libertadores, mas cumprimos com aquilo que era o nosso primeiro objetivo de passar à fase seguinte, finalizou.