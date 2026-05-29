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Revista aponta Real Madrid como o clube mais valioso do mundo

Clube espanhol aparece no topo da lista da Forbes que não coloca nenhum brasileiro entre os 30 mais valiosos do planeta

Essa força institucional ganha ainda mais destaque diante do atual cenário competitivo europeu - (crédito: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
Essa força institucional ganha ainda mais destaque diante do atual cenário competitivo europeu - (crédito: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

O Real Madrid comprova que o sucesso financeiro independe do desempenho recente nos gramados. Embora tenha enfrentado uma temporada frustrante dentro de campo, o clube espanhol consolidou sua soberania econômica ao reassumir o topo do futebol mundial fora das quatro linhas.

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De acordo com o novo ranking divulgado pela revista Forbes, a equipe merengue ostenta o título de agremiação mais valiosa do planeta em 2026. O Real tem avaliação estimada em 9,5 bilhões de dólares (R$ 47,8 bilhões).

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Essa força institucional ganha ainda mais destaque diante do atual cenário competitivo europeu. Muito embora o Real Madrid assista de longe à final da Liga dos Campeões deste sábado entre Arsenal e Paris Saint-Germain, o clube mantém uma liderança isolada nas finanças do esporte.

Inclusive, os dados da Forbes mostram que os espanhóis faturam o primeiro lugar do planeta pelo quinto ano consecutivo, além de garantirem a liderança pela décima vez nas últimas 13 edições do ranking da publicação.

Se o topo parece consolidado, a disputa pelas posições seguintes reflete a força das grandes marcas do futebol europeu. Logo atrás dos líderes, o rival Barcelona garante a segunda posição do mercado, apresentando uma avaliação de $ 7,5 bilhões de dólares (R$ 37,7 bilhões). Logo em seguida, o Manchester United fecha o pódio mundial com um valor estimado em 7,2 bilhões de dólares  (R$ 36,2 bilhões).

Para chegar a esses números, a Forbes calcula os valores empresariais a partir da soma do patrimônio líquido com a dívida líquida. Além de considerar transações históricas e a economia futura de cada liga e cada equipe.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/05/2026 10:49
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