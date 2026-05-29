Revista aponta Real Madrid como o clube mais valioso do mundo

Essa força institucional ganha ainda mais destaque diante do atual cenário competitivo europeu - (crédito: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

O Real Madrid comprova que o sucesso financeiro independe do desempenho recente nos gramados. Embora tenha enfrentado uma temporada frustrante dentro de campo, o clube espanhol consolidou sua soberania econômica ao reassumir o topo do futebol mundial fora das quatro linhas.

De acordo com o novo ranking divulgado pela revista Forbes, a equipe merengue ostenta o título de agremiação mais valiosa do planeta em 2026. O Real tem avaliação estimada em 9,5 bilhões de dólares (R$ 47,8 bilhões).

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Essa força institucional ganha ainda mais destaque diante do atual cenário competitivo europeu. Muito embora o Real Madrid assista de longe à final da Liga dos Campeões deste sábado entre Arsenal e Paris Saint-Germain, o clube mantém uma liderança isolada nas finanças do esporte.

Inclusive, os dados da Forbes mostram que os espanhóis faturam o primeiro lugar do planeta pelo quinto ano consecutivo, além de garantirem a liderança pela décima vez nas últimas 13 edições do ranking da publicação.

Se o topo parece consolidado, a disputa pelas posições seguintes reflete a força das grandes marcas do futebol europeu. Logo atrás dos líderes, o rival Barcelona garante a segunda posição do mercado, apresentando uma avaliação de $ 7,5 bilhões de dólares (R$ 37,7 bilhões). Logo em seguida, o Manchester United fecha o pódio mundial com um valor estimado em 7,2 bilhões de dólares (R$ 36,2 bilhões).

Para chegar a esses números, a Forbes calcula os valores empresariais a partir da soma do patrimônio líquido com a dívida líquida. Além de considerar transações históricas e a economia futura de cada liga e cada equipe.



