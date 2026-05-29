Ao vencer Djokovic, João Fonseca garante premiação milionária

João Fonseca não conquistou apenas a maior vitória da carreira nesta sexta-feira (29/5). Com a virada histórica sobre o tenista sérvio Novak Djokovic, o brasileiro de 19 anos também garantiu uma premiação de € 285 mil (cerca de R$ 1,8 milhão, na cotação atual) ao avançar pela primeira vez às oitavas de final de Roland Garros.



O carioca derrotou Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam com 24 troféus, em uma batalha de quatro horas e 53 minutos na quadra Philippe-Chatrier, na França. Depois de perder os dois primeiros sets, Fonseca reagiu, venceu por 3 sets a 2 e conquistou a primeira vitória da carreira diante de um adversário do top 5 do ranking mundial.



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A classificação assegura ao brasileiro o valor destinado aos tenistas que chegam à quarta rodada do torneio francês. A campanha, no entanto, ainda pode render cifras mais altas.



Caso avance às quartas de final, João receberá € 470 mil (cerca de R$ 3 milhões). Uma eventual vaga na semifinal elevaria a premiação para € 750 mil (aproximadamente R$ 4,8 milhões). Se chegar à decisão, o brasileiro garantirá ao menos € 1,4 milhão (cerca de R$ 9 milhões), valor pago ao vice-campeão. O título de Roland Garros rende € 2,8 milhões (aproximadamente R$ 18 milhões) ao campeão.

O resultado consolida a melhor campanha de Fonseca em Paris e reforça o crescimento do tenista na temporada. Aos 19 anos, ele se torna um dos nomes de maior destaque da nova geração do circuito mundial.

O próximo adversário do brasileiro sairá do confronto entre o norueguês Casper Ruud e o norte-americano Tommy Paul.

