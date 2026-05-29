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Ao vencer Djokovic, João Fonseca garante premiação milionária

Jovem de 19 anos garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros, embolsou premiação milionária e pode ampliar os ganhos caso siga avançando em Paris

Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)
Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

João Fonseca não conquistou apenas a maior vitória da carreira nesta sexta-feira (29/5). Com a virada histórica sobre o tenista sérvio Novak Djokovic, o brasileiro de 19 anos também garantiu uma premiação de € 285 mil (cerca de R$ 1,8 milhão, na cotação atual) ao avançar pela primeira vez às oitavas de final de Roland Garros.

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O carioca derrotou Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam com 24 troféus, em uma batalha de quatro horas e 53 minutos na quadra Philippe-Chatrier, na França. Depois de perder os dois primeiros sets, Fonseca reagiu, venceu por 3 sets a 2 e conquistou a primeira vitória da carreira diante de um adversário do top 5 do ranking mundial.

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A classificação assegura ao brasileiro o valor destinado aos tenistas que chegam à quarta rodada do torneio francês. A campanha, no entanto, ainda pode render cifras mais altas.

Caso avance às quartas de final, João receberá € 470 mil (cerca de R$ 3 milhões). Uma eventual vaga na semifinal elevaria a premiação para € 750 mil (aproximadamente R$ 4,8 milhões). Se chegar à decisão, o brasileiro garantirá ao menos € 1,4 milhão (cerca de R$ 9 milhões), valor pago ao vice-campeão. O título de Roland Garros rende € 2,8 milhões (aproximadamente R$ 18 milhões) ao campeão.

O resultado consolida a melhor campanha de Fonseca em Paris e reforça o crescimento do tenista na temporada. Aos 19 anos, ele se torna um dos nomes de maior destaque da nova geração do circuito mundial.

O próximo adversário do brasileiro sairá do confronto entre o norueguês Casper Ruud e o norte-americano Tommy Paul.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 29/05/2026 17:52 / atualizado em 29/05/2026 17:53
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