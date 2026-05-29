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Roland Garros multa tenista por fala machista contra árbitra brasileira

Adolfo Daniel Vallejo, do Paraguai, sugeriu que mulheres não são a melhor escolha para mediar partidas de público expressivo

O tenista paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 71º do mundo no raking da ATP, em ação contra o francês Moise Kouame - (crédito: AFP)
O tenista paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 71º do mundo no raking da ATP, em ação contra o francês Moise Kouame - (crédito: AFP)

O tenista paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 71º do mundo no ranking da ATP, será multado pela organização de Roland Garros, um dos principais torneios de tênis do mundo, por ter sugerido que mulheres não têm coragem e não são a melhor escolha para apitar partidas do esporte com grande público. A decisão foi informada pela Federação Francesa de Tênis (FFT), nesta sexta-feira (29/5). 

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Em entrevista à revista Clay, Vallejo afirmou acreditar "que esse tipo de partida deveria ser arbitrado por um homem". A fala aconteceu após derrota sofrida pelo atleta diante do francês Moise Kouames, de apenas 17 anos.

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Além disso, o paraguaio disse ainda que "é muito difícil para uma mulher fazer isso porque a torcida é muito irritante. É preciso muita coragem para ir contra a torcida". 

A partida ocorreu na quinta-feira (28/5) e contou com vitória do atleta da casa por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 e 7-6 (10-8). O jogo aconteceu na quadra Suzanne Lenglen, a segunda maior arena do complexo de Roland Garros, e contou com público expressivo. 

O jovem francês foi apoiado de forma fervorosa pelo ginásio. Derrotado, Vallejo afirmou que a atmosfera foi "desrespeitosa" e ajudou o adversário. "Eu sabia que seria assim. Não me prejudicou, só o fortaleceu", afirmou. O paraguaio ainda acrescentou que um árbitro homem teria "com certeza" feito diferença no resultado da partida.

Além de condenar os comentários, a Federação Francesa de Futebol os classificou como inaceitáveis. Uma multa financeira será aplicada, mas o valor ainda será anunciado. "A competência de um árbitro não é determinada pelo seu gênero, mas sim pelo seu profissionalismo e capacidade de arbitrar no mais alto nível. O resultado de um evento esportivo, seja ele positivo ou negativo, jamais pode justificar ou desculpar tais comentários", afirmou a FFT. 

Nas redes sociais, Vallejo tentou minimizar a situação e se defender. De acordo com ele, os comentários foram tirados de contexto. "Eu nunca falei sobre mulheres em geral, eu me referia especificamente à árbitra, que falhou em controlar a torcida. Dito isso, eu também não disse que perdi por causa dela. Eu parabenizei o adversário e é natural que a torcida apoie o jogador da casa", escreveu, em postagem nas redes sociais. 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 29/05/2026 16:39
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