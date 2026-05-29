João Fonseca faz história e vence Djokovic em Roland Garros

João Fonseca fez história em Roland Garros ao superar Novak Djokovic, o maior vencedor de Grand Slams de todos os tempos, com 24 títulos. Em uma batalha épica de cinco sets, o carioca saiu perdendo por dois a zero e arrancou uma virada memorável para avançar as oitavas de final em Paris pela primeira vez na carreira. Foi também a primeira vitória do jovem tenista sobre um adversário do top 5 mundial. A partida de 4h53 entrou para os recordes, a mais longa da trajetória de Fonseca e a de maior duração na história de Djokovic em Roland Garros.

"Eu realmente acreditava. Eu simplesmente gosto de estar em quadra e foi um prazer fazer o que fiz. É um prazer enorme voltar à quadra novamente. Sim, é a minha primeira vez contra ele, então só tenho a agradecer a ele também. Estou muito feliz", afirmou João Fonseca, sobre a vitória.



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O próximo adversário de João será o vencedor do duelo entre o noruêgues Casper Ruud e o norte-americano Tommy Paul, a partida entre os tenistas está em andamente neste momento.

O jogo

O primeiro set foi um recado, Djokovic, aos 39 anos, não havia ido a quadra para ser figurante. Aproveitou cada hesitação do brasileiro, arrancou a quebra de serviço com frieza e ditava o ritmo do confronto. Fonseca parecia um livro aberto, Novak antecipava cada jogada antes mesmo de ela acontecer. O set terminou 6/4, sem muita margem para dúvidas.

No segundo set o desenho do jogo era o mesmo, Djokovic seguia inabalável, e o João ainda não havia encontrado o melhor nível de tênis. Assim o sevio conquistou mais uma quebra no saque do brasileiro e seguiu para fechar o set novamente em 6/4.

Tudo indicava o fim próximo, e Djokovic fecharia a partida sem sustos. Foi então que Fonseca decidiu aparecer. Arrancou a quebra do saque sérvio, elevou a agressividade e finalmente encontrou o melhor nível de tênis. O terceiro set foi dele. Do outro lado da rede, Djokovic começou a dar sinais de desgaste, entre queixas de dor no braço e um cansaço evidente, o carioca fechou o set em 6/3.

No quarto set, Fonseca entrou embalado e logo abriu vantagem com a quebra. Djokovic parecia abatido, mas só parecia. Elevou o nível, devolveu a quebra e igualou o placar. O jogo chegou ao limite, perder o set significava a eliminação para o brasileiro. Novak, irritado, não parava de questionar os treinadores a cada ponto perdido. Mas Fonseca não cedeu. Com 3h46 de partida, arrancou mais uma quebra, confirmou o serviço, fechou em 7/5, e levou o duelo ao quinto set , mais uma vez nesta edição de Roland Garros.

Quinto set na Philippe Chatrier, nenhum ponto de graça. Djokovic quebrou primeiro, Fonseca respondeu. A 5/5, o carioca arrancou mais uma quebra e foi sacar para a vitória. No momento mais alto da partida, o brasileiro anotou três aces para fechar o jogo e gravar seu nome na história de Roland Garros.

Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima.

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