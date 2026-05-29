Camisa de goleiro que sofreu gol de Maradona vai a leilão por valor milionário

Camisa usada pelo goleiro inglês Peter Shilton no gol de Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986 - (crédito: Reprodução / Budds Auctioneers / AFP)

A camisa do goleiro inglês Peter Shilton, da Copa de 1986, está indo a leilão por um valor equivalente a dois milhões de reais. O jogador usava a peça de roupa quando estava debaixo das traves no gol conhecido como “Mão de Deus”, feito pelo lendário atacante argentino Diego Maradona em partida pelas quartas de final da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México.

O gol em questão é considerado como um dos lances mais polêmicos da história da história da competição, onde Maradona, em um movimento de cabeceio, socou a bola para dentro do gol. O jogo, que terminou 2x1 para a Argentina, foi visto pelo mundo como uma “vingança” pela Guerra das Malvinas, que ocorreu em 1982 e os ingleses acabaram com a vitória.

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O leilão é promovido pela Budds Auctioneers, tendo lance inicial para a camisa de Shilton em 300 mil libras. Os lances podem ser feitos até o dia 21 de julho. Shilton atualmente tem 76 anos e é ex-goleiro do Nottingham Forest e do Stoke City, tendo se aposentado do futebol profissional em 1997.

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Além da Copa do Mundo do México, o goleiro também defendeu a Inglaterra na Copa de 1990, na Itália. Nessa ocasião, os ingleses foram eliminados pela Alemanha na semifinal, durante disputa de pênaltis.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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