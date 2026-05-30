Holanda puxa fila e seleções começam a chegar a Brasília para etapa da VNL

A contagem regressiva para a Liga das Nações de Vôlei (VNL) já pode ser vista também nos aeroportos, hotéis e centros de treinamento da capital federal. Faltando poucos dias para o início da etapa feminina da competição internacional, as seleções participantes começaram a desembarcar em Brasília para os compromissos marcados entre terça-feira (3/6) e sábado (7/6), no Ginásio Nilson Nelson. Ao longo da semana, algumas das principais potências do voleibol mundial dividirão espaço na cidade em busca dos primeiros resultados da temporada.

A primeira delegação a chegar foi justamente a primeira adversária da Seleção Brasileira. Na manhã deste sábado (30/5), a Holanda desembarcou em Brasília e iniciou oficialmente a preparação para a estreia diante das donas da casa. Campeã da Copa das Quatro Nações na última semana, a equipe europeia escolheu o Manhattan Plaza Hotel, no Setor Hoteleiro Norte, como base durante a passagem pelo Distrito Federal. O primeiro dia na cidade contou ainda com atividades físicas realizadas na Unique Athletic Resort.

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Apesar do título recente, o técnico Felix Koslowski reconheceu o alto grau de dificuldade reservado para as holandesas logo nos primeiros compromissos da VNL. A seleção enfrentará algumas das equipes mais bem posicionadas do ranking mundial logo na abertura da competição. “Começaremos a VNL no Brasil, onde podemos começar sem pressão. Jogaremos contra o número 2, 3 e 1 do mundo em três dias. É um desafio significativo e estamos ansiosas para jogar contra essas equipes, mas ninguém espera três vitórias. Nosso objetivo é simplesmente frustrar essas equipes o máximo possível”, destacou o treinador.

Do lado brasileiro, a preparação também está definida. A equipe comandada por José Roberto Guimarães segue viagem para Brasília neste fim de semana e inicia os trabalhos na cidade com uma atividade programada para o ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (FVDF). Na segunda-feira (2/6), as atletas realizam o reconhecimento oficial da quadra principal do Ginásio Nilson Nelson, palco de todos os jogos da etapa.

Outra seleção já em reta final de preparação é a Bulgária. Antes de embarcar para o Brasil, a equipe europeia disputa um amistoso contra a Argentina neste domingo (31/5), à meia-noite. O confronto servirá como último teste antes do início da campanha na Liga das Nações. Além de Brasil, Holanda e Bulgária, a etapa de Brasília também contará com as seleções da Itália, atual campeã olímpica, da Turquia e da República Dominicana.

A expectativa é de casa cheia durante toda a semana para acompanhar algumas das principais estrelas do voleibol feminino mundial em ação na capital federal. A estreia da Seleção Brasileira acontece na terça-feira (3/6), às 20h, diante da Holanda. A partida abre oficialmente a caminhada da equipe verde-amarela na etapa candanga da Liga das Nações.