Vitinha é eleito o melhor jogador da final da Champions

Vitinha foi eleito o melhor jogador da final da Champions após ser um dos grandes destaques do PSG na conquista do título sobre o Arsenal, neste sábado (30/5). A equipe francesa venceu nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 ao longo dos 120 minutos. O prêmio individual foi entregue ao português pelo astro da NBA Giannis Antetokounmpo logo após o encerramento da partida.

O meio-campista português teve atuação decisiva no controle das ações no meio de campo e foi peça fundamental para o desempenho do PSG durante toda a decisão. Com qualidade na distribuição de jogo, terminou a partida com impressionantes 141 passes certos em 151 tentativas, alcançando 94% de aproveitamento.

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Nice hat #UCLfinal pic.twitter.com/QEzb24o7IK UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026

Nos minutos finais do tempo regulamentar, Vitinha quase definiu o confronto a favor dos franceses. Em uma finalização de fora da área, o português levou perigo e viu a bola passar muito perto do travessão.

Já durante a prorrogação, o jogador deixou o gramado com dores físicas e demonstrou frustração pela substituição. Ainda assim, sua atuação teve o reconhecimento da Uefa, que o escolheu como o principal nome da final.

Por fim, aos 26 anos, Vitinha celebra o maior título da carreira por clubes e reforça seu status como um dos líderes técnicos do PSG.