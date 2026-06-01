Dorival vê boa partida do São Paulo, mas lamenta oportunidades perdidas

São Paulo perde para o Remo e acumula cinco vitórias sem vitória no Brasileirão - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo ampliou a sequência negativa no Campeonato Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Remo, neste domingo (31), no Mangueirão. Após a partida, o técnico Dorival Júnior afirmou que a equipe controlou boa parte das ações, mas desperdiçou as oportunidades criadas. Segundo o treinador, o Tricolor produziu o suficiente para conquistar um resultado melhor. No entanto, os atacantes não aproveitaram as principais chances, sobretudo no primeiro tempo. Além disso, Dorival apontou erros de decisão em momentos importantes do confronto.

"A equipe não jogou uma partida abaixo, desequilibrada. Teve as ações nas mãos, apenas não conseguiu confirmar aquilo que poderia ter feito em razão do volume que tivemos. É mais um desafio que podemos melhorar. Estamos buscando essa condição. Bem pouco tempo de treinamento, mas estamos percebendo que as coisas vão melhorar. É só insistir, trabalhar e se dedicar", comentou Dorival, em entrevista coletiva.

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O gol da vitória saiu nos minutos finais. Ainda assim, o comandante evitou apontar culpados. Em vez disso, ele destacou a eficiência do adversário. Para Dorival, o Remo aproveitou sua melhor oportunidade, enquanto o São Paulo não transformou o volume ofensivo em gols.

Por outro lado, o treinador enxergou a pausa para a Copa do Mundo como uma oportunidade importante. Nesse período, a comissão técnica pretende ajustar aspectos táticos, recuperar atletas lesionados e acelerar a evolução dos jovens do elenco. Por fim, Dorival demonstrou confiança na reação da equipe. Atualmente, o São Paulo acumula cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Agora, o elenco terá um período de descanso antes da retomada dos treinamentos para enfrentar o Athletico-PR, inicialmente agendado para o dia 22/7.

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"Depois de muito tempo vamos ter a oportunidade de uma pré-temporada. São Paulo tem preocupações e objetivos. Temos que trabalhar para diminuir as preocupações e melhorar os objetivos. Tem alguns aspectos que nos foram mostrados durante essas quatro partidas e temos que trabalhar para que algumas valências sejam melhoradas e outras mantidas.", completou o treinador.