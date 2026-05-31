Dupla feminina ganha espaço e resultados na Nascar Brasil

Bruna Tomaselli (à esquerda) e Tatiana Calderón (à direita) integram a primeira equipe 100% feminina da Nascar Brasil - (crédito: Duda Bairros)

Realizada no último domingo (31/5), a terceira etapa da Nascar Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, evidenciou um detalhe inédito na temporada da categoria. Pela primeira vez, uma equipe formada exclusivamente por mulheres disputa o campeonato. Embaladas pela vitória conquistada em Cascavel (PR) e pelo desafio de ampliar a presença feminina no automobilismo, a colombiana Tatiana Calderón e a catarinense Bruna Tomaselli chegam à corrida apostando em competitividade dentro e fora das pistas. Na corrida 1, a brasileira protagonizou o 2º lugar na categoria Challenge.

Integrantes da equipe SG28 Racing, as duas pilotos formam a única dupla feminina da atual temporada da Nascar Brasil, em um movimento tratado como pioneiro dentro da categoria. Mais do que a disputa por posições, elas afirmam que o objetivo também é abrir caminhos para outras mulheres no esporte a motor.

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Em entrevista exclusiva ao Correio, Tatiana e Bruna defenderam maior representatividade feminina no automobilismo, falaram sobre desafios enfrentados dentro de um ambiente majoritariamente masculino e destacaram o potencial do esporte como plataforma de negócios e relacionamento. Depois da abertura da temporada em Santa Cruz do Sul (RS), a equipe rapidamente mostrou força na competição.

Na segunda etapa, disputada em Cascavel (PR), Bruna Tomaselli conquistou a vitória, passando a ocupar a quarta colocação do campeonato, que será disputado ao longo de nove etapas até a grande final, marcada para 29 de novembro, em Brasília.

Sua companheira de equipe, Tatiana Calderón desembarcou na Nascar Brasil após uma trajetória construída em algumas das principais categorias do automobilismo internacional. A colombiana foi piloto de testes da Fórmula 1 e também acumula passagens por categorias como Fórmula 2, IndyCar, Super Formula japonesa e provas de endurance, incluindo participações em Le Mans.

Agora, a piloto encara um novo desafio no Brasil, onde ainda está em processo de adaptação às pistas, à cultura e até ao idioma. Apesar disso, demonstra entusiasmo com o projeto da equipe. “Estou muito feliz, pois acredito que é uma grande iniciativa da equipe SG28 ter duas mulheres latino-americanas competindo em uma das categorias que mais cresce no Brasil, que é a Nascar Brasil. Poder inspirar mais mulheres e meninas a sonharem com o automobilismo algum dia é algo muito bonito”, afirmou Tatiana ao Correio.

A piloto destacou ainda que a parceria com Bruna e a estrutura oferecida pela equipe têm sido fundamentais para sua adaptação. “Estou muito contente por ser companheira da Bruna. Como é meu primeiro ano no Brasil, ainda não conheço as pistas ou circuitos e não falo português, mas acredito que temos uma excelente equipe. A Bruna já venceu a corrida passada, então queremos mostrar constantemente que podemos ser muito competitivas”, disse.

Dentro das pistas, porém, a disputa vai além da velocidade. Embora evitem tratar o ambiente como explicitamente hostil, as duas reconhecem que o automobilismo ainda carrega uma herança predominantemente masculina, algo que, segundo elas, começa a mudar gradualmente. Tatiana afirma perceber uma resistência muitas vezes silenciosa no ambiente competitivo.

Para ela, parte dos pilotos ainda vê com desconforto a possibilidade de ser superado por mulheres. “Até que você conquiste o respeito, existe algo inconsciente nos outros competidores que, obviamente, faz com que eles não queiram ficar atrás de uma mulher. É um esporte que foi criado por e para homens, mas onde a mulher pode ter a oportunidade de brilhar”, comentou.

A colombiana credita parte da evolução do cenário ao apoio institucional recebido dentro das equipes. “Nós encontramos na SG28 uma parceira que crê neste projeto e na competitividade feminina e esse é o diferencial. Queremos continuar inspirando outras mulheres a perceberem que, embora o automobilismo historicamente não tenha sido favorável a nós, as coisas estão mudando e queremos fazer parte dessa mudança”, completou.

Já Bruna, acredita que apesar do esporte ser predominantemente masculino, o número de mulheres tem crescido ao longo dos anos. “O automobilismo não é exatamente um esporte machista, mas é um esporte majoritariamente masculino. Ao longo da história, sempre tivemos mais homens competindo do que mulheres. Se observarmos a pirâmide hoje, essa discrepância numérica continua, mas já vemos muito mais mulheres competindo e participando como pilotos, chefes de equipe e até como espectadoras nos autódromos”, afirmou.

Ela disse que quando a corrida começa, o foco muda completamente. “Quando colocamos o capacete, todo mundo quer vencer, independentemente de ser homem ou mulher. Estou lá para vencer dos homens e das mulheres também. Todos são pilotos e têm o mesmo objetivo”, disse. Em tom descontraído, ela ainda brincou sobre derrotas nas pistas: “Ah, assim como os homens, eu também não gosto de perder!”.

Sobre a expectativa do campeonato, Tatiana acredita que a equipe ainda pode surpreender ao longo da temporada e a expectativa, segundo ela, é ficar entre as cinco melhores equipes. “É um campeonato que exige muita agressividade, pois ocorrem muitos choques entre os carros. Acredito que podemos vencer muitas corridas se conseguirmos evitar essas colisões. Temos velocidade para ganhar e espero terminar entre os cinco ou seis primeiros colocados. Seria um ótimo resultado para um primeiro ano, e sabemos que temos potencial para isso”, projetou.

Calendário da Nascar Brasil

Evento Pré-temporada – 22 de Março – Circuito Panamericano Pirelli

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 3 de Maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 2 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)