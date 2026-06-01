Alisson rebate críticas por suposta falha em gol do Panamá

Alisson rebate as críticas por ter supostamente falhado no primeiro gol do Panamá na goleada da Seleção Brasileira por 6 a 2 neste domingo (31), no Maracanã. No lance, Murillo cobrou falta, a bola desviou em Matheus Cunha na barreira e matou o goleiro. Contudo, parte da torcida presente no estádio chegou a vaiá-lo.

Após a partida, o arqueiro disse que as pessoas "sempre culpam o goleiro".

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"É a vida do goleiro, né? Mesmo quando não tem culpa, é culpado. Existe aquele ditado: o azar é do goleiro. Sempre que tomar um gol, a culpa vai ser do goleiro. A carreira toda do goleiro é assim. Sofrer gol é a pior coisa que pode acontecer com o goleiro, seja com falha ou não. Quando sofremos gol, é porque erramos como grupo. Foi um momento de azar. Mas temos que trabalhar também para isso não acontecer na Copa", disse.

No segundo tempo, o Brasil levou o segundo gol do Panamá após uma finalização de fora da área. Contudo, Alisson já havia sido substituído, dando lugar a Ederson. De acordo com o jogador do Liverpool, o mais importante foi manter o foco no restante do primeiro tempo.

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"Durante o jogo, não podemos pensar muito nos erros. Temos que fazer uma avaliação correta, independentemente do que as pessoas avaliarem. Eu tenho sempre essa mentalidade. Eu sou a pessoa que mais vai cobrar de mim, eu me cobro muito. O grupo necessita que eu esteja sempre bem, então a minha preocupação é fazer o melhor para ajudar a equipe".

Seleção viaja para os EUA nesta segunda

Na goleada sobre o Panamá, Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago (de pênalti) e Danilo Santos marcaram os gols.

A Seleção Brasileira embarca nesta segunda-feira (1) para os Estados Unidos para seguir com a preparação para a disputa do Mundial. No próximo sábado (6), a equipe canarinho enfrenta o Egito, em mais um amistoso.



