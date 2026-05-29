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ESTRELA DO TÊNIS

Em marca histórica, João Fonseca é o tenista mais jovem a vencer Djokovic

Tenista carioca derrotou quarto melhor do mundo por 3 sets a 2 e avançou às oitavas de Roland Garros

Brasileiro João Fonseca entrou para a história do tênis com a vitória - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)
Brasileiro João Fonseca entrou para a história do tênis com a vitória - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

Vitorioso diante do quarto melhor do mundo via ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic, o jovem tenista carioca, João Fonseca, alcançou marcas importantes ao triunfar por 3 sets a 2 e avançar às oitavas de final do Roland Garros, nesta sexta-feira (29/5). Além de se tornar o mais novo a derrotar o europeu, quebrou histórico importante do rival.

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Esta foi apenas a segunda vez em toda a carreira em que Djokovic acabou derrotado após abrir dois sets de vantagem, a primeira desde 2010. Ao todo, o sérvio liderou partidas por 2 sets a zero em 280 confrontos. O primeiro revés de virada ocorreu também em Roland Garros. Depois de abrir 2 x 0, acabou vencido pelo austríaco Jurgen Melzer, nas quartas de final da competição.  

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Além disso, João Fonseca se tornou no mais jovem em toda a carreira do sérvio a vencê-lo em um Grand Slam. Até então, o recorde era do ex-tenista espanhol, Rafael Nadal, que havia vencido aos 20 anos e quatro dias de vida. João alcançou a marca aos 19 anos e 281 dias de idade. Em 2023, o também espanhol, Carlos Alcaraz, derrotou Djoko aos 20 anos e 72 dias.  

Saiba Mais

 

  • Winner Brazil's Joao Fonseca (L) greets Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
    Novak Djokovic e João Fonseca se cumprimentam após confronto válido pela terceira fase do Roland Garros, em Paris, na França Foto: Thomas SAMSON / AFP
  • Brazil's Joao Fonseca celebrates his victory against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
    Brazil's Joao Fonseca celebrates his victory against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP) Foto: JULIEN DE ROSA / AFP
  • Winner Brazil's Joao Fonseca (R) greets Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
    Winner Brazil's Joao Fonseca (R) greets Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
  • Winner Brazil's Joao Fonseca (R) greets Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
    Winner Brazil's Joao Fonseca (R) greets Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
  • Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
    Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
  • Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
    Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
  • Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
    Brazil's Joao Fonseca celebrates after winning against Serbia's Novak Djokovic at the end of their men's singles match on day 6 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) Foto: Dimitar DILKOFF / AFP
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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 29/05/2026 17:58
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