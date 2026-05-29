Em marca histórica, João Fonseca é o tenista mais jovem a vencer Djokovic

Brasileiro João Fonseca entrou para a história do tênis com a vitória - (crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

Vitorioso diante do quarto melhor do mundo via ranking da ATP, o sérvio Novak Djokovic, o jovem tenista carioca, João Fonseca, alcançou marcas importantes ao triunfar por 3 sets a 2 e avançar às oitavas de final do Roland Garros, nesta sexta-feira (29/5). Além de se tornar o mais novo a derrotar o europeu, quebrou histórico importante do rival.

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Esta foi apenas a segunda vez em toda a carreira em que Djokovic acabou derrotado após abrir dois sets de vantagem, a primeira desde 2010. Ao todo, o sérvio liderou partidas por 2 sets a zero em 280 confrontos. O primeiro revés de virada ocorreu também em Roland Garros. Depois de abrir 2 x 0, acabou vencido pelo austríaco Jurgen Melzer, nas quartas de final da competição.

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Além disso, João Fonseca se tornou no mais jovem em toda a carreira do sérvio a vencê-lo em um Grand Slam. Até então, o recorde era do ex-tenista espanhol, Rafael Nadal, que havia vencido aos 20 anos e quatro dias de vida. João alcançou a marca aos 19 anos e 281 dias de idade. Em 2023, o também espanhol, Carlos Alcaraz, derrotou Djoko aos 20 anos e 72 dias.













