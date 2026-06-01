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Seleção Brasileira

Raphinha abre o jogo e revela o que o Brasil precisa melhorar na Copa

Atacante do Barcelona iniciou a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá como titular da equipe do técnico Carlo Ancelotti

Raphinha atuou os primeiros 45 minutos do amistoso - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Raphinha atuou os primeiros 45 minutos do amistoso - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Raphinha foi titular da Seleção Brasileira na goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no Maracanã, no último jogo antes do embarque para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Após o jogo, o atacante do Barcelona analisou os pontos que a equipe de Carlo Ancelotti precisa melhorar.

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"O jogo foi importante para receber esse carinho do torcedor e também ver alguns pontos que a gente tem que melhorar. É importante, antes de começar a Copa, a gente ter esses amistosos para fazer alguns ajustes. Nada melhor que terminar a nossa preparação no Brasil, diante do nosso torcedor. Então foi muito importante, fora a vitória e os gols, poder analisar o que a gente precisa melhorar", destacou o jogador, em entrevista ao "SporTV".

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Para o jogador, um dos pontos que a Seleção pode melhorar é no momento de ditar melhor o ritmo dos jogos.

"Acho que o entendimento do jogo, quando controlar melhor o jogo e quando atacar mais rápido. Vai ser importante a gente chegar na competição mais calejado nesse sentido. Acho que tiveram momentos na partida em que a gente poderia ter controlado melhor, outros em que a gente poderia ter acelerado mais. São detalhes que, ao longo dos dias que a gente tem agora, vamos poder melhorar".

Aliás, nesta segunda-feira (1), o Brasil embarca para os Estados Unidos e tem um amistoso agendado no próximo sábado (6), em Cleveland, contra o Egito. Este será o último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo. Afinal, a estreia ocorrerá no dia 13, no MetLife Stadium, contra o Marrocos.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 01/06/2026 08:03
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