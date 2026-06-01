Torcedor do Cruzeiro morre após cair de ônibus na volta de jogo no Mineirão

Um torcedor do Cruzeiro, de 20 anos, morreu após sofrer uma queda enquanto retornava da partida entre Cruzeiro e Fluminense, disputada no domingo (31/5), no Mineirão, em Belo Horizonte. O jovem viajava em um ônibus com destino a Contagem quando o acidente aconteceu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o veículo seguia seu trajeto normalmente e havia acabado de realizar uma parada para desembarque de passageiros. Pouco depois, algumas pessoas que estavam no ônibus alertaram o motorista sobre a queda de um ocupante.

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Ainda segundo a corporação, a vítima havia completado 20 anos no último dia 1º de maio.

Ao verificar a situação, o condutor encontrou o jovem caído na via, inconsciente e com graves ferimentos na cabeça. Segundo relatos de testemunhas aos policiais, a vítima teria acessado a parte superior do ônibus por meio de um alçapão localizado no teto do veículo para tentar “surfar” durante o deslocamento.

Durante o trajeto, porém, o torcedor do Cruzeiro perdeu o equilíbrio e caiu na pista. O motorista afirmou aos policiais que não viu o momento da queda e só soube do acidente depois que passageiros o alertaram sobre a situação.

Logo em seguida, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e de uma Unidade de Suporte Avançado chegaram ao local e iniciaram as manobras de reanimação. Apesar da rápida atuação dos socorristas, os profissionais confirmaram a morte do jovem ainda na via.

Na sequência, as autoridades registraram a ocorrência e acionaram a perícia da Polícia Civil para realizar os procedimentos técnicos e iniciar a apuração do caso.

Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de torcedor do Cruzeiro

Peritos da Polícia Civil realizaram os trabalhos no local e, posteriormente, liberaram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Agora, a corporação investiga as circunstâncias do acidente e apura a dinâmica da queda.

