Ao chegar nas quartas, João Fonseca garante premiação milionária em Roland Garros

João Fonseca segue ampliando a trajetória histórica em Roland Garros. Com a vitória deste domingo (31/5), o brasileiro garantiu vaga nas quartas de final do Grand Slam francês e assegurou uma premiação de 470 mil euros (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual).
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O carioca de 19 anos avançou após superar mais um desafio na quadra parisiense e agora enfrentará o tcheco Jakub Mensik, atual número 27 do mundo, que conquistou a vaga ao derrotar o russo Andrey Rublev.
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A classificação consolida a melhor sequência da carreira de João em Roland Garros. O brasileiro já havia chamado atenção ao eliminar o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam com 24 troféus, em uma virada histórica nas oitavas de final.
Com a vaga nas quartas, Fonseca já garantiu o valor destinado aos tenistas que chegam a essa fase do torneio. A campanha, no entanto, ainda pode render cifras ainda maiores.
Caso avance à semifinal, o brasileiro receberá 750 mil euros (aproximadamente R$ 4,8 milhões). Se chegar à decisão, garantirá ao menos 1,4 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões), valor pago ao vice-campeão. O título de Roland Garros rende 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões) ao campeão.
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