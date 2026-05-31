Brasil, com titulares no 1º tempo e reservas na etapa final, goleia o Panamá

O Brasil goleou o Panamá por 6 a 2 neste domingo (31/5), no Maracanã. Foi o último jogo do Brasil em casa antes da viagem para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O estádio recebeu mais de 72 mil pagantes que viram duas seleções, literalmente. Afinal, o técnico Carlo Ancelotti escalou os titulares no primeiro tempo e mudou dez dos 11 jogadores no intervalo (só ficou Léo Pereira). Na etapa inicial, 2 a 1, com Vini Jr fazendo a diferença: marcou o primeiro gol com um minuto, criou ótimas jogadas e participou da construção do segundo, de Casemiro. Entre um gol e outro de Vini, o Panamá empatou em falta cobrada por Murillo.
Na etapa final, os reservas jogaram de forma muito mais intensa e atropelaram os panamenhos, com gols de Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. ComHarley descontando no fim. O resultado deve deixar Ancelotti com uma pulga atrás da orelha. Afinal, os reservas foram sensacionais. Já os titulares, tirando Vini Jr e um pouco de Wesley, não foram lá essas coisas. E aí, Mister? Jogar como time A ou oB na Copa?
Titulares no primeiro tempo: 2 a 1
O Brasil começou muito bem a partida. No primeiro minuto, Casemiro roubou uma bola. Vini ficou com ela e partiu para frente, chutando de fora da área para abrir o placar e deixar os mais de 70 mil presentes no Maracanã em euforia. Vini, até os dez minutos, finalizou duas vezes com perigo, para boas defesas de Moquera. Contudo, a defesa cometia alguns erros na saída de bola. Num deles, Léo Pereira por pouco não entregou o gol ao adversário.
Aos 13, num jogada em que mais uma vez a zaga não conseguiu sair da marcação, desta vez quem deu o passe no fogo foi Casemiro. A bola ficou com Bárcenas, que sofreu falta próxima da área de Bruno Guimarães. Murillo cobrou. bola bateu em Matheus Cunha,que estava na barreira. Alisson, que vinha de lesão e com pouca explosão, não conseguiu chegar a tempo. O jogo estava empatado.
A torcida bem que tentava animar quando o Brasil partia para o ataque, mas Matheus Cunha não conseguia sair da marcação e Luiz Henrique e Raphinha não entravam no jogo. Assim, os ataques dependiam de Vini pela esquerda, com raros lampejos do lateral Wesley pela direita. O Panamá quase virou num chute de Ismael Díaz.
Com o jogo fluindo mais com Vini, foi por ali que o Brasil encontrou o caminho do segundo gol. Em nova jogada individual, Vini arriscou o chute e no rebote, Casemiro meteu a cabeça na bola. Inicialmente, o árbitro marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do capitão. E o Brasil, assim, foi para o intervalo em vantagem. Mas não sem levar sustos. O Panamá atacava muito em cima de Léo Pereira e Alexandre, que estavam inseguros.
Reservas do Brasil mostram serviço
No segundo tempo, o técnico Carlo Ancelotti mudou dez jogadores, deixando apenas Léo Pereira entre os titulares. Os reservas entraram com a faca entre os dentes para mostrar serviço e provar que não querem ser apenas opções no banco.
Com pressão alta e troca de passes, a equipe atuou com intensidade nos primeiros minutos. O goleiro Mosquera, pressionado, tentou sair jogando, mas Igor Thiago chutou de qualquer jeito. A bola sobrou no pé de Rayan, ex-Vasco e agora no Bournemouth, que agradeceu e tocou por cobertura: 3 a 1. O gol praticamente matou de vez o Panamá, que parecia não esperar a intensidade dos reservas.
Aos 14, após ótima troca de passes e jogada coletiva, o lateral-esquerdo Douglas Santos criou espaço para a entrada na área. Danilo Santos e Igor Thiago fizeram a corta-luz, e ele chutou ao gol. A bola desviou na zaga e entrou. Pouco depois, aos 17, Igor Thiago sofreu pênalti de Mosquera. Ele mesmo cobrou e ampliou para 5 a 1. A festa estava completa, Mas deu tempo para mais um gol sensacional em lance coletivo. No fim da troca de passes, Paquetá lançou Danilo Santos na área. O botafoguense girou para cima da marcação e tocou para fazer uma pintura.
E, numa noite de gols bonitos, Harvey, de fora da área, mandou uma bomba para diminuir o placar.
BRASIL 6X2 PANAMÁ
Amistoso
Data: 31/5/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 72.140
Gols: Vini Jr, 1’/1ºT (1-0); Murillo,13’/1ºT (1-1); Casemiro, 38’/1ºT (2-1); Rayan,7’/2ºT (3-1); Paquetá, 14’/2ºT(4-1); Igor Thiago, 17’/2ºT (5-1); Danilo Santos, 35’/2ºT (6-1); Harvey, 38’/2ºT (6-2).
BRASIL: Alisson (Ederson, Intervalo), Wesley (Danilo Souza, Intervalo), Bremer (Ibañez, Intervalo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos, Intervalo); Casemiro (Fabinho, Intervalo) e Bruno Guimarães (Danilo Santos, Intervalo); Raphinha (Igor Thiago, Intervalo), Luiz Henrique (Lucas Paquetá, Intervalo), Vini Jr (Endrick, Intervalo) e Matheus Cunha (Igor thiago, Intervalo). Técnico: Carlo Ancelot
PANAMÁ: Mosquera; Murillo (nderson, 40’/2ºT), Escobar (Ramos, 20’/2ºT), José Córdoba (Fariña, 20’/2ºT) e Andrade (Miller, 20’/2ºT) ; Harvey (Ynis, 41’/2ºT, Blackman (Davis, 20’/2ºT), José Rodríguez (Thomas Rodríguez , 20’/2ºT) e Bárcenas (Kadir, 20’/2ºT); Ismael Díaz (Martínez, Intervalo) e Waterman (Fajardo,Intervalo) . Técnico: Thomas Christiansen.
Árbitro: Daniel Schlager (ALE)
Assistentes: Sven Washitzki-Günther (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)
VAR: Robert Schröder (ALE)
Cartões amarelos: Blackman (PAN)