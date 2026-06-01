Seleção Mexicana usa voz de Roberto Bolaños para anunciar convocados da Copa

Seleção Mexicana homenageia Roberto Bolaños em vídeo especial para anunciar os convocados da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Divulgação/Selección Nacional @miseleccionmx)

A Seleção Mexicana inovou na forma de anunciar os 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026. Por meio das redes sociais, a equipe divulgou um vídeo especial narrado com a voz de Roberto Bolaños, ator eternizado mundialmente por interpretar Chaves no seriado que marcou gerações.

Para isso, a seleção utilizou Inteligência Artificial (IA) para recriar a voz do artista. Como resultado, a iniciativa repercutiu entre os torcedores e recebeu comentários positivos nas redes oficiais do México, um dos países-sedes da Copa do Mundo. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Intitulado "O Chamado", o vídeo destaca tradições, crenças e costumes do povo mexicano. Além disso, a produção reforça a identidade nacional e aproxima os torcedores da seleção antes da Copa do Mundo.





Ao final da narrativa, a seleção apresenta os jogadores convocados um a um. Como resultado, a publicação alcançou cerca de 300 mil curtidas e mais de 50 mil compartilhamentos em apenas 13 horas, tornando-se uma das campanhas mais comentadas entre as seleções da Copa do Mundo.

Filho de Roberto Bolaños agradece homenagem da Seleção Mexicana

Nesta segunda-feira (1º), Roberto Gómez Fernández, filho de Roberto Bolaños, agradeceu nas redes sociais a homenagem feita pela Federação Mexicana de Futebol no anúncio dos convocados para a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, ele destacou a paixão do pai pelo futebol. Segundo Fernández, participar da campanha teria sido motivo de orgulho para o criador de Chaves.

"Para minha família e para mim, este convite tem um significado muito especial. O futebol foi uma das grandes paixões de meu pai durante toda a sua vida", escreveu.

Em seguida, acrescentou: "Estou convencido de que, se tivesse tido a oportunidade, ele teria aceitado com enorme orgulho e emoção a possibilidade de anunciar os jogadores que levarão o nome do México diante do mundo".

Por fim, completou: "Tê-lo feito teria sido para ele um privilégio e uma honra", disse.



