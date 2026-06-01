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Futebol Feminino

Minas Brasília garante vaga no mata-mata do Brasileirão Feminino A2

Equipe do Distrito Federal assegura presença nas quartas de final com três rodadas antecedência, após bater o Rio Negro por 3 x 0

Minas Brasília vencer por 3 x 0, o Rio Negro-RR - (crédito: Reprodução/Minas Brasília )
Minas Brasília vencer por 3 x 0, o Rio Negro-RR - (crédito: Reprodução/Minas Brasília )

O Minas Brasília carimbou o passaporte para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. No último domingo (31/5), recebeu o Rio Negro-RR no Estádio Bezerrão e venceu com autoridade, por 3 x 0. 

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O resultado alavancou o Minas Brasília para a terceira colocação da competição, disputada por 16 equipes. O time do Distrito Federal tem nove vitórias, dois empates e uma derrota após 12 partidas, com 29 pontos conquistados dos 36 disputados. O time está atrás apenas de Vasco e Itabirito-MG.

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Na Série A2 do Brasileirão Feminino, os oito melhores times da primeira fase se classificam para as quartas de final, enquanto os dois piores amargam o rebaixamento. Neste momento, UDA e Itacoatiara estão na degola. 

Após a vitória, o Minas Brasília entra em pausa, devido ao calendário da Copa do Mundo masculina de 2026. A equipe retornará a campo pela Série A2 em 26 de julho, contra o Ceará, no Estádio Bezerrão, pela 13ª rodada.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 01/06/2026 16:55
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