Minas Brasília garante vaga no mata-mata do Brasileirão Feminino A2

O Minas Brasília carimbou o passaporte para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. No último domingo (31/5), recebeu o Rio Negro-RR no Estádio Bezerrão e venceu com autoridade, por 3 x 0.
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O resultado alavancou o Minas Brasília para a terceira colocação da competição, disputada por 16 equipes. O time do Distrito Federal tem nove vitórias, dois empates e uma derrota após 12 partidas, com 29 pontos conquistados dos 36 disputados. O time está atrás apenas de Vasco e Itabirito-MG.
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Na Série A2 do Brasileirão Feminino, os oito melhores times da primeira fase se classificam para as quartas de final, enquanto os dois piores amargam o rebaixamento. Neste momento, UDA e Itacoatiara estão na degola.
Após a vitória, o Minas Brasília entra em pausa, devido ao calendário da Copa do Mundo masculina de 2026. A equipe retornará a campo pela Série A2 em 26 de julho, contra o Ceará, no Estádio Bezerrão, pela 13ª rodada.
*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini
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