Conselho Deliberativo do Corinthians expulsa Augusto Melo do Corinthians

A crise política nos bastidores do Corinthians ganhou mais um capítulo dramático na noite desta segunda-feira (1º). Em votação realizada no Parque São Jorge, o Conselho Deliberativo determinou a expulsão definitiva do ex-presidente Augusto Melo do quadro de associados do clube. O órgão tomou a decisão após avaliar a tentativa do ex-mandatário de retomar o poder à força em maio do ano passado, logo depois de sofrer um processo de impeachment.
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A reunião na sede social aconteceu sob forte pressão das arquibancadas. Afinal, centenas de torcedores compareceram à entrada do Parque São Jorge para estender faixas e bandeiras em apoio à exclusão do antigo dirigente. Horas antes do pleito, Augusto Melo acionou o Poder Judiciário para tentar suspender a sessão. Contudo, o magistrado responsável não emitiu nenhuma resposta ao pedido de liminar até o encerramento da contagem dos votos dos conselheiros.
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Entenda os bastidores da tentativa de retomar a presidência do Corinthians
O estopim para o julgamento desta segunda-feira (1º) remonta ao dia 31 de maio de 2025. Naquela ocasião, Augusto Melo e seus aliados políticos invadiram a sede social com o objetivo de reassumir o comando do clube. O movimento aconteceu menos de uma semana após o dirigente receber o afastamento temporário determinado pelo próprio Conselho Deliberativo.
Para justificar o retorno, o grupo se apoiou em uma manobra liderada pela conselheira Maria Angela de Sousa Ocampos. A aliada de Augusto declarou ter assumido o controle do Conselho Deliberativo após o suposto afastamento do presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior. Por consequência, a conselheira alegou a anulação de todos os atos anteriores, incluindo a própria sessão de impeachment.
No entanto, o presidente em exercício na época, Osmar Stabile, trancou-se na sala da presidência e recusou-se a abandonar o cargo. Além disso, Tuma Júnior ignorou a destituição e manteve os processos internos. Portanto, a cúpula atual do clube classificou a conduta de Augusto Melo como uma tentativa real de golpe de Estado desferida contra a instituição.
Faxina política pune três ex-presidentes alvinegros em uma semana
Essa decisão do Conselho Deliberativo reflete um momento de verdadeira faxina política nos bastidores do Parque São Jorge. Com a saída de Augusto Melo, o Corinthians soma a perda de três ex-presidentes do seu quadro social no período de apenas sete dias. Na última segunda-feira (25), os conselheiros já haviam expulsado Andrés Sanchez por conta do uso irregular de cartões corporativos em despesas pessoais.
Da mesma forma, o ex-mandatário Duílio Monteiro Alves preferiu se antecipar ao julgamento de suas contas e renunciou ao seu título de sócio remido na última quinta-feira (28). O ex-dirigente abriu mão de suas funções como conselheiro vitalício e integrante do Conselho de Orientação (Cori) enquanto enfrenta investigações por suposto desvio de verbas institucionais.
Augusto Melo havia perdido o mandato original de presidente devido a graves irregularidades contratuais firmadas com a casa de apostas VaideBet, além de infringir a Lei Geral do Esporte e o estatuto interno. Consequentemente, o ex-sócio corinthiano agora responde a um processo criminal na Justiça comum pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado.
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