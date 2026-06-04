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Morre Leivinha, ídolo do Palmeiras e Atlético de Madrid, aos 76 anos

Ex-meia-atacante brilhou no alviverde durante a década de 70, defendeu a Seleção e também fez história no Atlético de Madrid

Leivinha foi um dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras - (crédito: Reprodução/X @Palmeiras)
Leivinha foi um dos grandes ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras - (crédito: Reprodução/X @Palmeiras)

Morreu nesta quinta-feira (4/6), aos 76 anos, o ex-jogador João Leiva Campos Filho, mais conhecido como Leivinha, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Nos últimos anos, ele enfrentava o mal de Alzheimer, que havia debilitado saúde do ex-atleta.

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Revelado pela Portuguesa, Leivinha viveu o auge da carreira no Palmeiras, onde jogou entre 1971 e 1975 e se tornou um dos símbolos da chamada Segunda Academia. Pelo Verdão, disputou 267 partidas, marcou 108 gols e conquistou títulos importantes.

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"Eterno", escreveu o Palmeira nas redes sociais.

O ex-meia-atacante também defendeu o Atlético de Madrid entre 1975 e 1979, período em que participou da conquista do Campeonato Espanhol de 1977. Pelo clube, disputou 93 jogos e marcou 43 gols. Além disso, integrou a Seleção Brasileira na década de 1970, chegando a disputar a Copa do Mundo de 1974.

"A família Athletic está de luto [...] Que descanse em paz", escreveu o Atlético de Madrid também nas redes sociais:

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 04/06/2026 17:56 / atualizado em 04/06/2026 17:57
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