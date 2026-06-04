Candidato à presidência do Real Madrid cita Figo ao falar de Haaland

Candidato à presidência do Real Madrid está confiante na contratação de Haaland - (crédito: Foto: Eddie Keogh/Getty Images)

Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, voltou a prometer a contratação de Erling Haaland caso vença as eleições do clube e usou o histórico caso de Luís Figo para reforçar sua confiança. Em entrevista à RTVE, o empresário lembrou que o ex-jogador português também negou diversas vezes uma transferência para o Real Madrid antes de trocar o Barcelona pelo rival espanhol em 2000.

Segundo Riquelme, o fato de o Manchester City descartar publicamente uma saída de Haaland não significa que a negociação seja impossível. Para ele, esse tipo de posicionamento faz parte do futebol e serve para proteger os interesses do clube e do atleta durante o mercado.

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É natural que o clube proteja seus jogadores, principalmente em um momento de eleições. Já vimos situações parecidas acontecerem no passado, argumentou.

Riquelme revelou ainda que pessoas ligadas à sua candidatura já mantiveram contatos com representantes dos dois jogadores. No caso de Rodri, as conversas teriam acontecido com seu agente, enquanto a aproximação com Haaland ocorreu por meio de pessoas próximas ao atacante.

Além disso, o empresário também comentou as informações envolvendo uma possível cláusula que facilitaria a saída do norueguês do Manchester City. Embora o clube inglês negue a existência dessa condição contratual, Riquelme acredita que a negociação pode acontecer caso assuma a presidência.

Transferência de Haaland depende de diálogo com o City

Apesar da confiança, Riquelme ressaltou que qualquer negociação dependerá de diálogo com o Manchester City e reforçou o respeito pela instituição inglesa. Ainda assim, manteve a promessa feita aos sócios do Real Madrid.

Como forma de demonstrar confiança em seu projeto, o candidato afirmou que registrou em cartório uma garantia pessoal. De acordo com ele, caso não consiga concretizar as contratações prometidas, assumirá o pagamento das mensalidades dos sócios do clube durante uma temporada.

Por fim, a poucos dias da eleição, Riquelme segue apostando em nomes de peso para tentar convencer os associados e desafiar a permanência de Florentino Pérez no comando do Real Madrid.