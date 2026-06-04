Imprensa internacional repercute batismo do avião da Seleção: "Como religião"

A despedida da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026 ultrapassou as fronteiras do país. O tradicional batismo do avião que transportou a delegação para os Estados Unidos repercutiu na imprensa internacional e ganhou espaço em jornais, revistas e portais de diferentes partes do mundo.

A cerimônia aconteceu na última segunda-feira (01/6), pouco antes da decolagem no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a aeronave atravessou um corredor formado por jatos de água lançados por caminhões do Corpo de Bombeiros, criando um grande arco sobre o avião.

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Embora o procedimento seja comum na aviação, principalmente em voos inaugurais ou ocasiões especiais, o contexto envolvendo a Seleção Brasileira chamou a atenção de veículos estrangeiros. Muitos associaram a cena à paixão nacional pelo futebol e chegaram a comparar o esporte a uma religião no país.

Veículos destacam simbolismo da despedida da Seleção

Nos Estados Unidos, a revista Newsweek destacou o momento como uma espécie de ritual de sorte para a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

"A seleção masculina do Brasil entra na Copa do Mundo de 2026 após um jejum de 24 anos e não é favorita para conquistar o cobiçado troféu neste verão. Eles precisam de toda a sorte possível e para isso iniciaram a trajetória com um ritual no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro", escreveu a revista.

Na França, o jornal Le Figaro classificou o episódio como uma "cena insólita". O veículo publicou o vídeo do momento e descreveu que a aeronave brasileira "está batizada por dois enormes canhões de água benta".

Já a revista Paris Match deu destaque ao tema nas redes sociais. No TikTok, o vídeo foi publicado com a legenda "A imagem do dia", ampliando ainda mais a repercussão do episódio.

Futebol tratado como religião

O jornal espanhol Marca foi além da descrição do ritual e destacou a relação emocional dos brasileiros com a Seleção.

"Para alguns, foi simplesmente o ‘batismo’ habitual de uma aeronave antes de uma missão importante. Para milhões de brasileiros, no entanto, significou algo muito mais profundo: uma bênção para o sonho de se tornarem campeões mundiais novamente. Comentaristas narraram o momento com a paixão de uma nação que trata o futebol quase como uma religião", escreveu a publicação.

No Reino Unido, o tabloide The Sun destacou tanto a cerimônia quanto a aeronave utilizada pela delegação brasileira.

"A seleção brasileira recebeu uma despedida especial a caminho da Copa do Mundo na segunda-feira", escreveu o jornal.

A publicação também lembrou que o Boeing 767-300ER utilizado na viagem pertence à companhia sul-africana Aeronexus. Além disso, já foi usado pelos Rolling Stones durante a turnê comemorativa de 60 anos da banda, em 2022.

Além de ganhar espaço em veículos como Marca, Le Figaro, Paris Match, Newsweek e The Sun, as imagens também acabaram sendo reproduzidas pela ESPN em inglês e pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

Enquanto a repercussão continua pelo mundo, a Seleção Brasileira segue sua preparação em Nova Jersey. Aliás, o próximo compromisso será o amistoso contra o Egito, no sábado (06/6), último teste antes da estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos.