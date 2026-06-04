Morre Leivinha, ídolo do Palmeiras

Morreu nesta quinta-feira (4/6) Leivinha, um dos maiores ídolos do Palmeiras. João Leiva Campos Filho tinha 76 anos e sofria de mal de Alzheimer. A causa da morte, no entanto, ainda não foi revelada. O Verdão lamentou o falecimento do eterno craque.

"Craque com os pés e a cabeça, Leivinha foi um dos símbolos da equipe palmeirense que encantou o Brasil na primeira metade da década de 1970. Um meia-atacante de toques rápidos, presença de área e excelente finalização, que figura entre os 15 maiores artilheiros da história do clube e entre os cinco que mais foram às redes pelo Verdão em Campeonato Brasileiro", diz a nota emitida pelo clube.

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Leivinha, afinal, conquistou duas vezes o Brasileirão e também o Paulistão pelo Palmeiras, atuando ao lado de nomes épicos como Leão, Eurico, Dudu, Ademir da Guia, César Maluco, entre outros craques. Ao todo, realizou 263 partidas pelo Palmeiras, com 106 gols marcados. Assim, é o 13º maior artilheiro da história do clube.

Em 1975, Leivinha acertou com o Atlético de Madrid, onde também deixou sua marca. Foram, afinal, 41 gols em 90 partidas pelos Colchoneros. Além disso, atuou pela Seleção Brasileira, anotando sete gols em 27 partidas. Foi entre 1968 e 1978, atuando, inclusive, na Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. Em 73, marcou o que ficou conhecido como o milésimo gol da história da Seleção Brasileira. Sua aposentadoria se deu em 1979, pelo São Paulo. Uma lesão no joelho contribuiu pela decisão de encerrar a carreira.