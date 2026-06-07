Ceilândia precisa apenas de um empate para garantir vaga nos mata-matas da Série D

Ceilândia depende de apenas um empate fora de casa para garantir classificação para a próxima fase da Série D - (crédito: Renan Pariz/Ceilândia)

O Ceilândia está muito próximo de carimbar seu passaporte para a fase eliminatória da Série D. Após um início conturbado na quarta divisão nacional, o Gato Preto precisa apenas de um simples empate diante do Mixto pela última rodada da fase de grupos, no Estádio Dutrinha, às 17h do próximo domingo (7/6).

O alvinegro entra em campo pela décima rodada na quarta posição com onze pontos. Porém, o Mixto também pode correr risco de ficar de fora dos mata-matas. A equipe mato-grossense é a terceira colocada e possui o mesmo número de pontos do Ceilândia. Quem ainda briga pela vaga é o União Rondonópolis, que está em quinto na tabela com 9 pontos. O Colorado precisa vencer o Capital em Brasília e torcer contra o empate no Dutrinha para sonhar com a classificação.

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Em entrevista ao Correio, o diretor de futebol do Ceilândia e ex-jogador, Radamés Martins, falou sobre a preparação para o jogo decisivo e as expectativas para o confronto: “Tivemos uma semana curta de treinos, mas mostramos uma evolução muito grande nas últimas partidas. O elenco está unido com o mesmo objetivo em conseguir a classificação. Sabemos da importância do jogo e vamos voltar para casa com a vaga garantida.”, contou.

Ceilândia e Mixto empataram sem gols no confronto pelo primeiro turno no Abadião. Agora, as equipes se enfrentam no Dutrinha em busca de garantir a classificação na rodada decisiva. Um simples empate carimba a vaga dos times para o mata-mata. O outro brasiliense do grupo, o Capital, conseguiu classificação antecipada com a liderança do grupo também assegurada.





Ficha técnica





Mixto-MT x Ceilândia-DF

Décima rodada Brasileirão Série D





Mixto-MT

Glaycon, índio, Lucas Straub, Jackson, Robson, Rael, Vinícius Yuji, Esquerdinha, Gustao Xuxa, Dionathã e Jenilson

Técnico: Lucas Isotton





Ceilândia-DF

Edmar Sucuri, Sávio, Vermudt, Franklin Joseph, Fabinho, Bosco, Henrique Vigia, Cleyton Rafael, Sandy, Marquinhos e Davi Araújo

Técnico: Adelson de Almeida





Local: Estádio Dutrinha, Cuiabá (MT)

Data: 7 de junho, domingo

Hora: 17h





Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima*

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