Neymar reage à polêmica com Olise após comentário sobre jogadores brasileiros

Neymar comentou a polêmica envolvendo Michael Olise e adotou um tom tranquilo ao reagir à declaração - (crédito: Foto: Vitor Silva/CBF)

Neymar voltou a chamar atenção nas redes sociais, desta vez por causa de uma reação sobre uma polêmica envolvendo o francês Michael Olise. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o camisa 10 da Seleção Brasileira aparece conversando com o amigo de longa data Cris Guedes sobre a declaração que irritou parte dos torcedores brasileiros nos últimos dias.

Durante o bate-papo, Cris Guedes relembrou a repercussão da fala de Olise e questionou Neymar sobre o assunto. O influenciador citou o momento em que o atacante francês afirmou não saber escolher um jogador brasileiro durante uma dinâmica envolvendo seleções da Copa do Mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Tu viu que Olise falou que não conhece nenhum jogador brasileiro?" perguntou Cris Guedes. Em seguida, Neymar confirmou que acompanhou a repercussão do caso. "Eu vi essa parada". respondeu o atacante.

Logo depois, Cris Guedes comparou a trajetória de Neymar na mesma faixa etária do jogador francês e destacou os números do brasileiro pela Seleção. "Quando tu tinha a idade dele, tu já tinha 75 jogos e 50 gols na Seleção". Sem alimentar a polêmica, Neymar preferiu adotar um tom tranquilo ao comentar a situação: "faz parte", respondeu.

Amigo de longa data do craque, Cris Guedes acompanha Neymar desde os tempos da primeira passagem pelo Santos. Ao longo dos anos, ele também construiu sua própria carreira como influenciador digital e empresário. Atualmente, além de integrar o círculo próximo do jogador, é presidente da Furia Football, equipe participante da Kings League.

Cris Guedes para Neymar: “Tu viu que Olise falou que não conhece nenhum jogador brasileiro?”



Neymar: “Eu vi essa parada.”



Cris Guedes: “Quando tu tinha a idade dele, tu já tinha 75 jogos e 50 gols na Seleção.”



Neymar: “Faz parte.”



???? Canal Cris Guedes pic.twitter.com/jLQ7ALlIjI — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) June 5, 2026

Olise virou alvo de críticas após resposta sobre jogador do Brasil

O atacante Michael Olise se tornou assunto nas redes sociais após protagonizar um momento polêmico durante uma dinâmica envolvendo seleções participantes da Copa do Mundo. No último domingo (24), um vídeo do jogador comentando atletas de diferentes países viralizou e, consequentemente, gerou forte repercussão entre os torcedores brasileiros.

Durante a brincadeira, Olise precisava apontar os melhores jogadores de algumas seleções presentes no Mundial. O francês respondeu sobre equipes como Inglaterra, Alemanha, Espanha, Argentina e Portugal. Além disso, o conteúdo rapidamente ganhou destaque entre os fãs de futebol.

Ao longo da dinâmica, o atacante citou nomes como Harry Kane, Joshua Kimmich, Lamine Yamal, Lionel Messi e Bruno Fernandes. No entanto, quando chegou a vez da Seleção Brasileira, ele afirmou que não sabia escolher um jogador.

Como resultado, a declaração provocou críticas de parte dos torcedores nas redes sociais. Muitos usuários questionaram a resposta do atleta e lembraram a tradição do Brasil na formação de grandes jogadores ao longo da história do futebol mundial.