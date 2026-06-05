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Goiano radicado em Brasília, Guto Miguel é finalista de Roland Garros Jr

Após vencer o também brasileiro Leonardo Stork, o jovem competidor, de 17 anos, vai atrás da conquista inédita para o país nesta categoria do Grand Slam francês

Guto volta a entrar em quadra neste sábado (6/6), a partir das 8h20 - (crédito: Divulgação: Instagram/@gutomigueltenista)
Guto volta a entrar em quadra neste sábado (6/6), a partir das 8h20 - (crédito: Divulgação: Instagram/@gutomigueltenista)

Guto Miguel está na final de Roland Garros Junior após vencer, nesta sexta-feira (5/6), o compatriota Leonardo Stork, por 2 sets a 1, com as parciais de 6/1, 3/6 e 6/2. Além disso, o goiano que treina em Brasília conquistou a primeira posição do ranking ATP Junior com os resultados no saibro francês O adversário do brasileiro na final do Grand Slam, neste sábado (6/6), será o estadunidense Michael Antonius (13°). A decisão começará a partir das 8h20, horário de Brasília. Caso vença, Guto será o primeiro tenista do país a faturar o título.

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O Brasil também contava com uma representante nas semifinais no feminino júnior, a potiguar Victoria Barros. A tenista de 16 anos foi eliminada pela chinesa Sun Xinran, por 2 sets a 0, com as parciais de 6/2 e 6/3.

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Guto Miguel, de 17 anos, entra ao grupo seleto de três jogadores brasileiros a avançarem à final do Grand Slam francês. Os outros representantes do Brasil na categoria foram Edison Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luís Felipe Tavares (1967). Nas duplas, o Brasil faturou um título no júnior com Gustavo Kuerten, em 1994, e Matheus Pucinelli, em 2019.

No tênis de cadeiras de rodas, o Brasil faturou o título do júnior com a mineira Vitória Miranda, no ano passado, tanto em simples quanto nas duplas. Em Grand Slams, o Brasil faturou três títulos na categoria com Tiago Fernandes (campeão do Australian Open em 2010), Thiago Seyboth Wild (US Open 2018) e João Fonseca (US Open 2023). 

 *Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito.

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 05/06/2026 17:55 / atualizado em 05/06/2026 19:55
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