Brasil chega em Cleveland para encarar o Egito antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira deixou a concentração na tarde desta sexta-feira (05/6) e pousou ema Cleveland, palco do amistoso contra o Egito, marcado para este sábado (06/6), às 19h (de Brasília). O confronto representa o último compromisso do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo, prevista para a próxima semana.
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O duelo acontece poucos dias após a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, resultado que elevou a confiança do grupo comandado por Carlo Ancelotti. Agora, a comissão técnica aproveita os ajustes finais para definir a equipe que iniciará a caminhada no Mundial.
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A principal novidade para a partida pode ser a presença de Gabriel Martinelli e Marquinhos. Os dois jogadores ficaram fora dos amistosos anteriores porque disputaram a final da Champions League, realizada no último fim de semana, em Budapeste, na Hungria. Com a chegada à delegação, ambos passaram a integrar normalmente as atividades e surgem como opções para o treinador italiano.
Brasil também terá desfalques para amistoso
Por outro lado, o Brasil terá baixas importantes. Neymar continua sob os cuidados do departamento médico após sofrer uma lesão na panturrilha durante a preparação para a competição. A expectativa da comissão técnica é contar com o atacante apenas quando ele estiver totalmente recuperado.
Além disso, Gabriel Magalhães também não enfrentará o Egito. Afinal, o defensor será preservado por conta de desgaste físico e não será utilizado no amistoso, decisão tomada em conjunto com a comissão técnica para evitar qualquer risco às vésperas da Copa do Mundo.
A Seleção Brasileira inicia sua trajetória no Mundial no próximo sábado (13/6), quando enfrenta Marrocos. Integrante do Grupo C, o Brasil ainda terá pela frente Haiti e Escócia na fase inicial da competição, em busca de uma vaga nas etapas eliminatórias.
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