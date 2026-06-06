Goiano radicado em Brasília, Guto Miguel é campeão do torneio juvenil de Roland Garros

Aos 17 anos, Guto Miguel se apresenta como joia do tênis nacional - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

O jovem tenista Guto Miguel se tornou o primeiro brasileiro campeão do torneio juvenil de Roland Garros na chave de simples masculina, ao derrotar na final disputada neste sábado (6) o americano Michael Antonius.

O jogador goiano de 17 anos confirmou seu favoritismo na competição, à qual chegou como principal cabeça de chave, e bateu Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 15 minutos.

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Foi a primeira vez que Guto, atual número 4 no ranking juvenil da ITF e 829º na classificação da ATP publicada no final de maio, chegou a uma final de Grand Slam, sem deixar a oportunidade escapar.

O título coloca o Brasil na lista de campeões desta edição de Roland Garros, onde a principal estrela do país, João Fonseca, de 19 anos e 30º no ranking da ATP, chegou às quartas de final da chave principal masculina, sendo derrotado pelo tcheco Jakub Mensik.