Fifa divulga ensaio fotográfico com jogadores do Brasil na Copa do Mundo

A Fifa movimentou os bastidores do futebol ao divulgar as fotos oficiais dos jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O ensaio fotográfico destaca todos os atletas com a camisa amarelinha e inclui o técnico Carlo Ancelotti, oferecendo ao público uma prévia do clima do Mundial.
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As fotos dos jogadores estão neste link.
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Diante dessa expectativa, o Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6), em Cleveland, nos Estados Unidos, no último desafio preparatório antes da estreia no torneio. O comandante italiano pretende aproveitar o duelo para realizar os testes finais na equipe titular.
Logo após esse amistoso, a delegação brasileira volta as atenções para o Grupo C da Copa do Mundo, chave que também conta com Marrocos, Escócia e Haiti. A Seleção inicia oficialmente a sua caminhada no Mundial no dia 13 de junho, quando enfrenta os marroquinos às 19h (de Brasília).