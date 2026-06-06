Brasil enfrenta Egito em último amistoso antes da Copa

Falta muito pouco. A estreia do Brasil na Copa do Mundo está cada dia mais próxima. Elenco e torcida não contêm a ansiedade. No entanto, antes, a equipe verde e amarela precisa saber em qual estágio chega para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A Seleção terá, assim, o último compromisso ao entrar em campo neste sábado (6), no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA), às 19h (horário de Brasília), contra o Egito.

Diante disso, a Voz do Esporte marca presença e entra às 17h pra aquecer com tudo: análise do adversário africano, histórico do confronto e os nomes que vão a campo. Além disso, Cesar Tavares narra com a segurança de quem conhece cada atalho desse tipo de jogo.

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João Miguel Lotufo comenta as alternativas táticas e o desempenho individual de quem busca espaço. André Bachá entrega reportagem afiada, com ambiente do estádio e informações durante os 90 minutos. Transmissão até 21h30. Não fica fora dessa, entra no link e torce junto. É o Brasil pré-Copa, amigo!



