VNL: Brasil vence a Bulgária e conquista a terceira vitória seguida

O terceiro set confirmou o Brasil como uma das melhores seleções mundiais. - (crédito: Foto: Madu Suhet/@msuhet.foto)

A Seleção Brasileira venceu a terceira partida seguida na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Na manhã deste sábado (6/6), o Brasil derrotou a Bulgária por três sets a zero , com parciais de 25/23, 25/17 e 25/13, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. A oposta Tainara liderou o triunfo brasileiro com 14 pontos.

O resultado coloca o Brasil em boa posição logo na abertura da etapa brasiliense da competição. A equipe comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra neste domingo (7/6), às 14h30, contra a Itália, na última rodada da primeira semana.

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Já a Bulgária enfrenta a Turquia, também no domingo, às 18h. A programação da Liga das Nações no feminino se encerra neste domingo (7/6) na capital federal, enquanto a disputa masculina será realizada entre 10 e 14 de junho, também na capital federal.

“Estava muito animada para estreiar aqui em Brasília. A preparação para cada jogo ela é diária, a gente sabe que não tem adversários fáceis aqui na VNL. A gente sempre entra para ganhar”, afirmou a levantadora do Brasil, Natinha.

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O jogo

A Bulgária abriu o placar com um rally logo no começo da partida. As visitantes colocavam o ritmo no jogo, se defendiam bem com bloqueios e atacavam o Brasil com precisão. A vantagem era de quatro pontos no marcador.

Jogando em casa, a Seleção Brasileira correu atrás do prejuízo e virou o confronto. Em alta voltagem, as mandantes incendiaram as arquibancadas e fecharam o primeiro set em 25 x 23, com o ataque da oposta Kisy.

No segundo set, o Brasil abriu quatro pontos de vantagem. Mas a Bulgária era valente e não se entregava. Dessa forma, viraram a partida e estavam na liderança do marcador mais uma vez.

O que as visitantes não sabiam é que o próprio hino brasileiro diz: “Verás que um filho teu não foge à luta.” A seleção comandada por Zé Roberto foi atrás da virada. Com grande atuação, as mandantes fecharam o set em 25 x 17, com o bloqueio de Julia Bergmann.

O terceiro set confirmou o Brasil como uma das melhores seleções mundiais. Com facilidade, o time abriu dez pontos de vantagem e viu as visitantes acumularem erros. Seguiram pressionando a Bulgária e exploravam a fraqueza no bloqueio adversário. Dessa forma, com um alto nível de vôlei, tanto ofensivo quanto defensivo, as mandantes fecharam a partida em 25 x 13, no ataque de Julia Bergmann.

*Estagiário sob supervisão de Ana Raquel Lelles