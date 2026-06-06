Alemanha bate anfitrião Estados Unidos no último desafio para a Copa

Em seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, a Alemanha venceu os Estados Unidos por 2 a 1 neste sábado (7), em Chicago, no Estádio Soldier Field. Kai Havertz e Leroy Sané anotaram os gols dos alemães, enquanto Robinson descontou para os anfitriões.

O jogo

A partida começou com intensidade, e logo aos dois minutos, Havertz aproveitou escanteio de Kimmich para desviar de cabeça e abrir o placar. Com os alemães melhores em campo, o atacante teve nova oportunidade pouco depois e chegou a marcar novamente. Entretanto, houve a anulação do lance por impedimento.

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Os donos da casa mostraram reação ainda na primeira etapa e, aos 36 minutos, Robinson pegou sobra da entrada da área depois de cobrança de escanteio. Ele acertou um belo chute de primeira sem chances de defesa para Baumann. Assim, deixou tudo igual e fez, mesmo que parcialmente, a alegria dos torcedores presentes.

Na volta do intervalo, os alemães retomaram o controle. Havertz participou diretamente da jogada que resultou no segundo gol, acionando Sané pela direita. O atacante bateu rasteiro de primeira no cantinho de Reese, garantindo o triunfo por 2 a 1 e dando, portanto, confiança à equipe antes do início do Mundial.

EUA voltam a campo antes da Copa

Anfitriões do Mundial ao lado de México e Canadá, os Estados Unidos voltam a campo diante do Paraguai no dia 12 de junho, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles. Já a Alemanha estreia contra Curaçao no dia 14 de junho, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.