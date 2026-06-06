Neymar comenta em perfil da Copa do Mundo que a de 2026 será a última da carreira

Neymar confirmou que a Copa do Mundo de 2026 será sua última participação no torneio. O camisa 10 da Seleção Brasileira deixou o anúncio em um comentário no perfil oficial da competição, após a Fifa publicar imagens de suas atuações nas três edições anteriores 2014, 2018 e 2022 junto dos ensaios oficiais para o Mundial que está prestes a começar.

"The Last dance " , escreveu Neymar ao reagir à publicação.

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O craque estreou em Copas com apenas 22 anos, em 2014, quando carregava a expectativa de ser o grande protagonista da seleção. Desde então, acumulou experiências marcantes, algumas dolorosas, como a lesão que o tirou da semifinal contra a Alemanha, e outras de brilho individual, com gols decisivos e atuações que marcaram sua trajetória.

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Agora, aos 34 anos, Neymar se prepara para disputar sua quarta Copa, consciente de que será a última oportunidade de buscar o título mundial. Até aqui, ele soma 13 partidas na competição, com oito gols e três assistências. Os números, aliás, o colocam entre os maiores artilheiros da história da Canarinho em Copas.

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A declaração reforça o caráter especial desta edição para o jogador e para os torcedores brasileiros. Mais do que estatísticas, trata-se da despedida de um dos maiores talentos da geração, que terá em 2026 sua última dança no maior palco do futebol.