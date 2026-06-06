Emocionado, Guto Miguel dedica título em Roland Garros ao técnico

O feito histórico de Guto Miguel em Paris veio acompanhado de muita emoção também fora das quadras. Logo após virar o primeiro brasileiro campeão do torneio juvenil de Roland Garros, neste sábado (6/6), o goiano radicado em Brasília fez questão de dedicar o troféu ao seu treinador, Kike Granjeiro, que enfrenta um luto familiar.

Com o peso da conquista inédita, o jovem tenista de 17 anos revelou o sacrifício pessoal do técnico para acompanhá-lo na busca pelo título na França. "Eu queria dedicar esse título ao meu técnico, Kike. Ele está passando por um momento difícil na vida agora. O irmão dele faleceu há duas semanas e ele estava comigo aqui na Europa sozinho, me apoiando todos os dias e segurando a pressão. Muito obrigado, Kike", declarou o campeão.

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Principal cabeça de chave do torneio, Guto confirmou o favoritismo ao derrotar o estadunidense Michael Antonius por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 15 minutos de partida. A campanha coroa o excelente momento do atleta, que chegou à sua primeira decisão de Grand Slam como o atual número 4 no ranking juvenil da Federação Internacional de Tênis (ITF).

Além de exaltar o parceiro de equipe, Guto não esqueceu do apoio que recebeu do país durante a decisão histórica. "Eu queria agradecer a todos os brasileiros que torceram por mim hoje e que mandaram energia positiva também de casa. Obrigado a todo mundo e aqui é Brasil. Vamo!", celebrou.

Com informações da AFP