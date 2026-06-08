Corinthians julga 12 conselheiros por invasão à presidência; entenda

Parque São Jorge volta a ser cenário de votações no Corinthians - (crédito: Foto: Divulgação / Agência Corinthians)

O Conselho Deliberativo do Corinthians volta a se reunir na noite desta segunda-feira (8) para analisar a possível expulsão de 12 conselheiros envolvidos na invasão ao andar da presidência do Parque São Jorge, ocorrida em 31 de maio de 2025.

Na semana passada, os conselheiros iniciaram o julgamento do caso e decidiram pela expulsão do ex-presidente Augusto Melo do quadro associativo do clube. Dessa forma, na mesma sessão, o pedido apresentado por Maria Angela Ocampos para adiar sua análise, em razão de um problema familiar, levou o Conselho a mudar a data da votação dos demais envolvidos.

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Agora, os membros do órgão avaliarão os casos de Maria Angela Ocampos, Mario Mello Junior, Paulo Juricic, Ronaldo Fernandez Tomé, Carlos Eduardo Melo Silva, Rodrigo Simonini Gonzalez, Wanderson Contrera Salles, Marcos Coelho Abdo, Paulo Rogerio Pinheiro Junior, Laercio Ferreira Victoria, Leandro Olmedila e Peterson Ruan.

Nesse sentido, o Conselho Deliberativo marcou a primeira chamada da reunião para as 18h (de Brasília). Caso não alcance o número mínimo de participantes, realizará uma segunda convocação às 19h.

Relembre o episódio

O episódio que motivou o processo aconteceu em maio de 2025, quando Augusto Melo tentou reassumir a presidência do Corinthians ao lado de apoiadores. Na ocasião, a conselheira Maria Angela de Sousa Ocampos afirmou ter assumido o controle do Conselho Deliberativo. Ela declarou a anulação da votação do impeachment que afastou o dirigente do cargo.

Por outro lado, aliados de Osmar Stabile, que assumiu a presidência após o afastamento de Augusto Melo, classificaram a movimentação como uma tentativa de golpe dentro do clube.

A votação da semana passada ocorreu em meio a mais um capítulo da crise política corintiana. Em apenas uma semana, o clube excluiu de seu quadro social os três ex-presidentes mais recentes.

Além disso, sócios e conselheiros protocolaram recentemente um pedido de impeachment contra o atual presidente, Osmar Stabile. O vice-presidente Armando Mendonça também enfrenta pressão política. Por fim, o Ministério Público o denunciou o dirigente no caso envolvendo materiais esportivos da Nike. Já os associados do clube apresentaram um pedido de afastamento cautelar imediato.