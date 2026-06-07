Bortoleto sofre falha na saída dos boxes no GP de Mônaco

O problema ocorreu no momento em que os carros deixavam os boxes - (crédito: Reprodução/FITV)

O carro de Gabriel Bortoleto apresentou uma falha na saída dos boxes neste domingo (7/6), durante a fase de abertura do pit lane para a formação do grid do GP de Mônaco de 2026. Antes mesmo de alinhar no grid, o brasileiro teve problema na saída dos boxes e precisou do auxílio dos fiscais de pista para retornar à garagem da equipe e iniciar a corrida do pit lane.

O problema ocorreu no momento em que os carros deixavam os boxes para ocupar as respectivas posições de largada no circuito de Monte Carlo. Bortoleto simplesmente parou na saída dos boxes, atrapalhando o fluxo e forçando uma bandeira amarela no local.

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Depois de tentar reiniciar o carro várias vezes, o brasileiro aceitou a ajuda dos fiscais para recolher o carro de volta à garagem da Audi. Com o carro completamente apagado, foi recolhido de volta e vai ter de começar a prova no fim do pelotão.

De acordo com as normas da Federação Internacional de Automobilismo, o competidor que recebe ajuda externa de comissários de pista para movimentar o veículo antes do início da prova perde o direito de alinhar no grid original.

Os treinos livres indicavam um bom desempenho da Audi em Monte Carlo. Entretanto, na classificação, o competidor assumiu um risco em sua última tentativa no Q1, bateu no muro e quebrou a suspensão dianteira, não disputando o Q2 e conseguindo apenas a 16ª colocação de largada.