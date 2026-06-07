Partiu NYC! Brasil tem último dia de folga antes da estreia na Copa

A Seleção ganha folga merecida depois de cinco dias intensos em New Jersey concluído com vitória sobre o Egito no último amistoso antes da Copa - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

New Jersey — Depois de consumir 11 dos 17 dias de pré-temporada antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil desfruta neste domingo do segundo dia de folga. O elenco se apresentou no último dia 27 na Granja Comary, em Teresópolis, treinou até o amistoso contra o Panamá e foi dispensado até a tarde de segunda-feira, quando embarcou para os Estados Unidos. Os jogadores estão novamente liberados até a noite deste domingo. O Correio apurou que New York é o destino preferido. Alguns alugaram casas em New Jersey e preferem um ambiente mais reservado e longe da Big Apple. Em comum, os jogadores cumprem uma cartilha: estão proibidas declarações sem a autorização do departamento de comunicação da CBF.

Isolada, a concentração da Seleção Brasileira. em Basking Ridge, não dá acesso aos familiares nem ao estafe dos jogadores. O complexo serve aos executivos da Verizon, uma das gigantes de telefonia dos Estados Unidos, e está reservado exclusivamente para a CBF. A próxima folga está prevista para o próximo domingo depois da estreia contra Marrocos.

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Dunga deixou a Seleção em regime fechado na África do Sul em 2010. Luiz Felipe Scolari fez da Granja Comary o QG verde-amarelo. Na Copa da Rússia, a CBF deixou os parentes dos jogadores próximos em Sochi e teve problemas. Há quatro anos, em Doha, o hotel foi reservado ao Brasil, porém a circulação era possível no saguão da concentração no Catar.

A CBF fez festa na convocação de 18 de maio no Museu do Amanhã e na despedida do país no amistoso contra o Panamá e no embarque para os Estados Unidos, mas determinou outro foco a partir do check-in no The Ridge. Os jogadores chegaram cientes de que o plano é foco total na Copa. Está vetada a circulação da imprensa, de empresário e de torcedores. Uma cancela monitorada por policiais controla o acesso a fim de evitar distrações.

“É uma linha, é um limite difícil de saber até que ponto. Eu acho que foi uma aposta da comissão, do staff, é uma aposta boa. Vocês (imprensa) estão sendo testemunhas do quanto a gente está muito bem amparado aqui quanto a hotel e preparações de campo. Por outro lado, tendo tudo isso, a gente acaba ficando distante. Tem que se colocar algumas coisas na balança, e a gente tenta fazer o melhor que pode”, avaliou o capitão Marquinhos.

O Brasil retornará aos treinos nesta segunda-feira, às 17h, no Columbus Park, o Centro de Treinamentos do Red Bull New York. Como de praxe, a imprensa terá acesso apenas a 15 minutos da atividade. A atividade de terça-feira será pela manhã.