Cortado! Wesley está fora da Copa. Carlo Ancelotti chama volante Éderson

Wesley havia demonstrado ansiedade pela estreia na entrevista coletiva desta semana em New Jersey - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

New Jersey — As lágrimas no banco de reservas indicavam o pior depois da contusão no início da vitória do Brasil por 2 x 1 contra o Egito. O lateral-direito Wesley sentiu dores musculares. Deixou a zona mista em direção ao ônibus da delegação rumo ao aeroporto mancando. Desembarcou no Aeroporto Internacional de Newark com a fisionomia triste e cabisbaixo. Um exame na manhã deste domingo abala o dia de folga da Seleção. Ele está cortado. Éderson, da Atalanta, é o eleito para assumir a vaga.

A Confederação Brasileira de Futebol oficializou o desligamento do jogador de 22 anos da Roma em um comunicado à imprensa às 12h07 no horário local depois de o departamento médico da entidade levá-lo para a realização de um exame de imagem.

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A ressonância magnética constatou lesão no músculo adutor da coxa esquerda e o técnico Carlo Ancelotti sentenciou: “A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

O volante Éderson foi convocado para o lugar dele. “Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.

A escolha do substituto tem uma certa lógica. Fabinho é lateral de origem. Começou a carreira nessa posição no Fluminense, chegou a trabalhar no Real Madrid Castilla nessa função e só virou volante porque Leonardo Jardim, atual treinador do Flamengo, viu potencial nele para jogar no meio de campo na passagem pelo Monaco. Fabinho passa a disputar posição com Danilo e Ibañez. Éderson tem tudo para ser o reserva imediato de Casemiro.

O Brasil não tinha jogador cortado antes do início da Copa desde o zagueiro-volante Edmílson em 2006, quando Carlos Alberto Parreira chamou Mineiro para o lugar dele.