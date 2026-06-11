Copa do Mundo, 1º dia: confira abertura, jogos, horários e transmissões

O pontapé inicial será no Estádio Azteca, na Cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul, válido pelo Grupo A, às 16h (de Brasília). - (crédito: Ulises Ruiz/AFP)

A contagem regressiva está chegando ao fim. Nesta quinta-feira (11/6), começa a Copa do Mundo de 2026, dando início à maior edição da história do torneio, com 48 seleções, divididas em 12 grupos, com 104 partidas que serão realizadas em três países: México, Estados Unidos e Canadá.

A estreia da competição será no Estádio Azteca, na Cidade do México, que se tornará o primeiro estádio da história a sediar três Copa do Mundo da Fifa. Com capacidade para 83 mil torcedores, a arena receberá o confronto entre México e África do Sul.

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Antes da partida, os torcedores acompanharão a cerimônia de abertura, que celebrará a cultura mexicana e a união dos três países anfitriões. Entre os artistas confirmados estão Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Após os shows, México e África do Sul entram em campo as 16h (horário de Brasília). Mais tarde, às 23h, Coreia do Sul e República Tcheca encerram o primeiro dia de competição, no Estádio Guadalajara.

“A Copa do Mundo da Fifa é um momento compartilhado pelo mundo, e isso começa pela maneira como abrimos o torneio”, afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino. “Começar na Cidade do México e continuar nos dias seguintes em Toronto e Los Angeles, essas cerimônias vão trazer música, cultura e futebol de uma forma que reflete, ao mesmo tempo, a individualidade de cada nação e a união que define este torneio. É uma maneira poderosa de dar início a uma verdadeira celebração global.” finalizou.

Jogos de quinta-feira: Grupo A

México x África do Sul

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México

Onde assistir:

TV aberta : Globo e SBT

: Globo e SBT TV fechada : SporTV

: SporTV Internet/streaming: CazéTV (YouTube), Globoplay, ge TV e N Sports

Coreia do Sul x República Tcheca

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Estádio Akron, Guadalajara

Onde assistir:

Internet/streaming : CazéTV

: CazéTV Rádio: BandNews FM e/ou Rádio Bandeirantes

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Brasil estreia no sábado

Sob o comando de Carlos Ancelotti, a Seleção Brasileira estreia em busca do hexacampeonato dois dias após a abertura do Mundial. O primeiro jogo será contra o Marrocos, no sábado (13/6), às 19h, pela rodada inicial do Grupo C.

Com 104 partidas previstas ao longo do torneio, a Copa do Mundo de 2026 será a maior da história da Fifa. A decisão está marcada para 19 de julho, encerrando uma competição que promete mobilizar torcedores de todo o planeta durante pouco mais de um mês.

A expectativa é de recordes de público e audiência em uma edição que marca uma nova era da Copa do Mundo, com mais seleções, mais jogos e três países anfitriões pela primeira vez.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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