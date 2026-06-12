Copa do Mundo, 2º dia: confira jogos, horários e onde assistir

O segundo dia da competição será o primeiro a ter jogos de mais de um grupo - (crédito: BBC Geral)

O segundo dia de jogos da Copa do Mundo de 2026 ocorre nesta sexta-feira (12/6). A edição é considerada a maior da história da competição, contando com 48 seleções, divididas em 12 grupos. Serão 104 partidas realizadas em três países: Canadá, Estados Unidos (EUA) e México.

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O segundo dia da competição será o primeiro a ter jogos de mais de um grupo. A data vai marcar também a estréia de dois anfitriões da Copa: Canadá e EUA, confira o horário dos jogos e onde assistir.

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Jogos da sexta-feira (12/6)

Grupo B

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Canadá x Bósnia e Herzegovina

Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio de Toronto, Toronto

Estádio de Toronto, Toronto Onde assistir: Streaming: CazéTV (YouTube)

Grupo D

EUA X Paraguai

Horário: 22h (de Brasília)

22h (de Brasília) Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood



Estádio de Los Angeles, Inglewood Onde assistir: Streaming: CazéTV, ge tv

TV aberta: Globo

TV fechada: SporTV

Sob o comando de Carlos Ancelotti, a Seleção Brasileira estreia em busca do hexacampeonato dois dias após a abertura do Mundial. O primeiro jogo será contra o Marrocos, no sábado (13/6), às 19h, pela rodada inicial do Grupo C.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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