Copa do Mundo, 2º dia: confira jogos, horários e onde assistir

O segundo dia de jogos da Copa do Mundo de 2026 ocorre nesta sexta-feira (12/6). A edição é considerada a maior da história da competição, contando com 48 seleções, divididas em 12 grupos. Serão 104 partidas realizadas em três países: Canadá, Estados Unidos (EUA) e México.
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O segundo dia da competição será o primeiro a ter jogos de mais de um grupo. A data vai marcar também a estréia de dois anfitriões da Copa: Canadá e EUA, confira o horário dos jogos e onde assistir.
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Jogos da sexta-feira (12/6)
Grupo B
Canadá x Bósnia e Herzegovina
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio de Toronto, Toronto
- Onde assistir: Streaming: CazéTV (YouTube)
Grupo D
EUA X Paraguai
- Horário: 22h (de Brasília)
- Local: Estádio de Los Angeles, Inglewood
- Onde assistir: Streaming: CazéTV, ge tv
TV aberta: Globo
TV fechada: SporTV
Sob o comando de Carlos Ancelotti, a Seleção Brasileira estreia em busca do hexacampeonato dois dias após a abertura do Mundial. O primeiro jogo será contra o Marrocos, no sábado (13/6), às 19h, pela rodada inicial do Grupo C.
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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