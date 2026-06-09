Parceria entre Brasil e China sai do papel no esporte escolar

Memorando prevê intercâmbios esportivos, educacionais e culturais entre estudantes dos dois países - (crédito: Paulo Pestana)

Apresentações de kung fu e capoeira, bandeiras dos dois países e uma festa junina serviram de cenário para o primeiro encontro da parceria entre Brasil e China voltada ao esporte escolar. Realizado nesta segunda-feira (8/6), no Colégio La Salle, em Brasília, o evento marcou a estreia prática do acordo firmado entre a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a China University and School Sports Federation (CSSF/FOCUSS).

Assinado em dezembro do ano passado, o memorando prevê intercâmbios esportivos, educacionais e culturais entre estudantes dos dois países. A iniciativa deu origem ao Carnaval Esportivo Estudantil China-Brasil, programa criado para aproximar jovens atletas brasileiros e chineses por meio de experiências dentro e fora das quadras.

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O encontro reuniu representantes das duas entidades, entre eles o presidente da CBDE, Robson Aguiar, o secretário-geral da CSSF, Chen Dongsheng, e o diretor-adjunto da federação chinesa, Wang Jiangang. Segundo Aguiar, o projeto representa o início de uma agenda internacional voltada ao desenvolvimento do esporte escolar brasileiro.

Além das atividades culturais, a parceria tem compromissos previstos para os próximos meses. Delegações brasileiras participarão de eventos na China, entre eles o Campeonato Mundial Escolar Sub-18 de Voleibol e a Copa do Mundo Escolar de Futebol, organizados pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF). Em contrapartida, o Brasil também receberá estudantes e atletas chineses em competições realizadas no país.

A expectativa das entidades é utilizar o esporte como ferramenta de aproximação entre os dois países, ampliando oportunidades de intercâmbio e experiências internacionais para estudantes-atletas.