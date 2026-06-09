Fred quebra o silêncio e debocha de rumores sobre o Atlético

O volante Fred colocou fim, ao menos por enquanto, às especulações sobre um possível recuo nas negociações na volta ao Atlético. Nesta terça-feira (9), o jogador do Fenerbahçe utilizou as redes sociais para responder de forma irônica aos rumores que apontavam uma mudança de postura em relação ao acerto com o clube mineiro para a próxima janela de transferências.

A manifestação aconteceu após a circulação de informações indicando que o meio-campista teria esfriado as conversas com o Galo. Em resposta a uma publicação no X (antigo Twitter), Fred questionou a origem das notícias e adotou um tom de deboche. "Cara, com todo respeito, qual a fonte que vocês tiram as informações? Estão realmente sabendo mais que eu", escreveu o jogador, enquanto a repercussão crescia entre os torcedores atleticanos.

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Negociação segue viva nos bastidores

O principal obstáculo segue sendo o vínculo com o Fenerbahçe. O volante possui contrato por mais uma temporada e recebe salários considerados elevados para os padrões do futebol brasileiro. Além disso, o Atlético não trabalha atualmente com a possibilidade de desembolsar valores para antecipar a liberação do jogador, por isso qualquer avanço depende de um entendimento com a equipe turca.

Mesmo diante das dificuldades, o cenário permanece aberto. Internamente, existe a avaliação de que Fred agregaria experiência, liderança e qualidade técnica ao elenco comandado por Eduardo Domínguez. Enquanto isso, o volante segue valorizado no mercado após uma temporada consistente.

Pelo Fenerbahçe, disputou 38 partidas, marcou três gols e deu quatro assistências. O desempenho, sobretudo na reta final do Campeonato Turco, manteve seu nome em evidência para um possível retorno ao futebol brasileiro.

Apesar da reação pública, pessoas próximas ao atleta garantem que o desejo de retornar ao Atlético continua existindo. Torcedor declarado do clube, Fred mantém diálogo avançado com a diretoria alvinegra e enxerga com bons olhos a possibilidade de voltar a Belo Horizonte após anos atuando no futebol europeu. A situação, no entanto, ainda depende de fatores importantes.