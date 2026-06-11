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COPA DO MUNDO

Mais da metade dos brasileiros não acredita no hexa, diz Quaest

Levantamento Quaest mostra que 56% dos entrevistados não veem chances de título para a Seleção na Copa do Mundo de 2026; público feminino é o mais otimista

Levantamento Quaest mostra que 56% dos entrevistados não veem chances de título para a Seleção na Copa do Mundo de 2026; público feminino é o mais otimista - - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)
Levantamento Quaest mostra que 56% dos entrevistados não veem chances de título para a Seleção na Copa do Mundo de 2026; público feminino é o mais otimista - - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

A abertura da Copa do Mundo 2026 acontece nesta quinta-feira (11/6), mas para o torcedor brasileiro o sentimento de vitória parece bem distante, de acordo com pesquisa Quaest divulgada também nesta quinta-feira. Entre os entrevistados, apenas 35% acreditam na conquista do hexa, enquanto 56% não enxergam chance de vitória.

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 O Instituto de pesquisa também perguntou em qual fase o Brasil vai chegar na Copa:

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  • 35% Campeão.
  • 3% Vice-campeão.
  • 8% Semifinal.
  • 23% quartas de final.
  • 10% primeiros mata-a-mata.
  • 7% fase de grupos.
  • 14% NS/NR.

Entre os 2004 entrevistados, o público mais otimista é o feminino, com 38% das mulheres acreditando na conquista do hexa em 2026. Apenas 3% das mulheres acham que o Brasil será vice-campeão e 7% acham que não passa da semifinal. Outros 20% acreditam que o time fica nas quartas de final e 7% espera que o Brasil perca ainda no mata-a-mata.

O recorte por faixa etária mostra que o público mais confiante está entre os mais jovens. Para 44% dos brasileiros de 16 a 34 anos entrevistados,  o país será vitorioso na Copa. O otimismo diminui entre os entrevistados de 35 a 59 anos, com apenas 31% que seguem confiantes. Entre 60 anos ou mais, o percentual aumenta para 32%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 a 8 de junho, com 2004 pessoas entrevistadas. O levantamento ouviu brasileiros a partir de 16 anos e tem um nível de confiabilidade de 95%.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 11/06/2026 10:14 / atualizado em 11/06/2026 12:46
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