Botafogo e São Paulo vivem impasse em troca entre Ferraresi e Newton

Ferraresi foi emprestado pelo São Paulo para o Botafogo até o fim de 2026 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo e São Paulo negociam mais uma troca de jogadores na temporada. Agora, a bola da vez é entre o zagueiro Ferraresi e o volante Newton. Segundo o jornalista Felipe Silva, da "ESPN", os clubes negociam uma possível troca entre os atletas. Contudo, há um impasse com os valores atribuídos a cada atleta.

"São Paulo e Botafogo negociam uma troca entre o zagueiro Ferraresi e o volante Newton. O Ferraresi já está emprestado ao Botafogo, que quer permanecer em definitivo com o zagueiro, e o São Paulo, a pedido do técnico Dorival Júnior, gostaria de contratar o Newton. Já fez proposta, o Botafogo recusou, não gostou dos moldes do negócio e agora os clubes negociam uma troca", disse.

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Ferraresi já está emprestado ao Botafogo, que deseja permanecer em definitivo com o zagueiro. Contudo, o Alvinegro vive uma grave crise financeira e não têm condições de contratá-lo. Já o São Paulo, por sua vez, deseja ter o volante Newton, a pedido do técnico Dorival Junior, e fez uma proposta. O Glorioso, no entanto, não gostou dos moldes do negócio.

A ideia de troca entre os jogadores surgiu após o Botafogo recusar a primeira investida do São Paulo. Agora, no entanto, o impasse é por causa dos valores atribuídos a cada atleta. De um lado, o Tricolor entende que Ferraresi vale mais. O zagueiro, aliás, está emprestado com opção de compra fixada em 6 milhões de euros. O Glorioso, por sua vez, deseja negociar Newton entre 4 e 5 milhões de euros.