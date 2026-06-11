Fluminense monitora ex-atacante do Bragantino

O Fluminense promete agitar o mercado de transferências após a Copa do Mundo de 2026. Além de reforços para o sistema defensivo, a diretoria tricolor avalia nomes para o ataque. Dessa forma, o atacante Helinho, ex-Bragantino e hoje no Toluca, do México, entrou no radar do Time de Guerreiros, segundo o jornalista Gabriel Amaral.

Helinho, de 26 anos, é um sonho antigo do Fluminense. Assim, a diretoria tricolor estuda voltar à carga pela contratação do atacante. No entanto, as conversas ainda são preliminares. Na última temporada, o jogador marcou 11 gols e deu nove assistências em 35 partidas pelo Toluca, sendo um dos destaques do futebol mexicano.

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O interesse do Fluminense em Helinho tem ligação com a possível saída de Canobbio. Convocado pelo Uruguai para a Copa do Mundo de 2026, o atacante valorizou e despertou o interesse de outros clubes. O River Plata, da Argentina, aliás, chegou a fazer uma sondagem, mas não avançou. Assim, o Tricolor aguarda o término do Mundial para reavaliar o futuro do jogador.

Revelado pelo São Paulo, Helinho ganhou projeção nacional no Bragantino. No time de Bragança Paulista, foram 182 jogos, 33 gols e 23 assistências. Contratado pelo Toluca em 2024, o atacante custou 15 milhões de dólares (cerca de R$ 84 milhões). Ao todo, soma 59 partidas, 14 gols e oito assistências.