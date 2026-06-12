Abertura no Canadá tem falha na taça e homenagem à herança indígena

O Canadá viveu nesta sexta-feira (12/6) um momento histórico ao receber a primeira partida de Copa do Mundo masculina em casa. Horas antes da bola rolar para Canadá x Bósnia e Herzegovina, o estádio de Toronto se transformou em um grande palco multicultural para celebrar o show de abertura, dessa vez em solo canadense.
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A cerimônia começou com o estádio ainda vazio, já que muitos torcedores ainda se deslocavam até o Toronto Stadium. A festa começou com uma homenagem a herança dos povos originários canadenses, com roupas típicas e mensagens de união em dois idiomas, inglês e francês.
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A cantora canadense e vencedora do Grammy, Alessia Cara, foi a primeira a se apresentar. Logo depois, Nora Fatehi, Vegedream, Sanjoy apresentarem "SIIR SIIR", música que faz parte da trilha sonora do mundial. Os artistas Jessie Reyez e Elyanna cantaram "ILLUMINATE", música do álbum oficial da Copa, encerrando a festa.
Porém, o que chamou atenção nas redes sociais foi que uma parte da estrutura das taça, o principal adereço do show, se soltou e provocou risadas de quem assistia. Assim como no show do México, o objeto mais cobiçado da competição foi representado, mas o pano que cobria a estrutura acabou se soltando.
Logo na entrada das equipes e autoridades, o público foi recebido por um espetáculo visual inspirado em um mosaico humano, simulando um tapete vermelho, conceito desenvolvido para representar a diversidade étnica e cultural canadense.
Telões gigantes exibiram imagens das diferentes regiões do país, enquanto apresentações coreográficas misturavam elementos indígenas, influências europeias e tradições das comunidades que ajudaram a construir a identidade moderna do Canadá.
Alanis e Bublé emocionam
Um dos momentos mais emocionante ficou na conta de Michael Bublé, que apresentou a música "Bring it on home, junto com o coral The Sole Choir Power. A apresentação aconteceu logo depois da entrada de todas as bandeiras dos países participantes. Durante a entrada da bandeira dos Estados Unidos, foi possível ouvir algumas vias.
Mas o ápice do espetáculo aconteceu quando Alanis Morissette cantou o hino nacional do país, em uma versão especialmente preparada para a competição. Essa é a primeira vez que o Canadá recebe recebe uma partida válida pela Copa do Mundo.
O hino da Bósnia e Herzegovina foi executado pelo músico Aleksandar Gaji, reforçando o clima de integração entre as nações participantes.
Três aberturas
A cerimônia fez parte de um formato inédito criado pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, onde pela primeira vez na história, o torneio conta com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede: México, Canadá e Estados Unidos, cada uma delas celebrando a identidade cultural de cada nação anfitriã.
A terceira e última abertura acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, às 20h30 (horário de Brasília), nesta sexta-feira (12/6). (Colaborou Rafaela Soares)
*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.
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