Morre Brito, tricampeão mundial pela Seleção, aos 86 anos

Na campanha que levou ao Tri, Brito jogou todos os minutos de todos os seis jogos. Formou a linha de defesa ao lado de Piazza, Carlos Alberto Torres e Everaldo - (crédito: Arquivo CBF)

Morreu, nesta quinta-feira (11/6), o ex-zagueiro Hércules Brito Rua, o Brito, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1970, aos 86 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi dada pela família do ex-jogador, por meio das redes sociais. A causa exata da morte não foi confirmada.

As causas da morte não foram informadas. Brito passou, na primeira metade de maio, por uma internação, em razão de um quadro de pneumonia. "É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio", escreveram familiares, em postagem.

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Com a Seleção Brasileira, Brito esteve em ação durante duas edições do Mundial: em 1966 e 1970. Na primeira participação, foi reserva, na Inglaterra. Na segunda, no entanto, foi titular absoluto sob o comando de Zagallo.

Na campanha que levou ao Tri, jogou todos os minutos de todos os seis jogos. Formou a linha de defesa ao lado de Piazza, Carlos Alberto Torres e Everaldo. Apelidado de "Zagueiro Saúde", era reconhecido como o dono do melhor preparo físico da equipe.

Revelado pelo Vasco da Gama, em 1958, passou por diversos outros clubes brasileiros. Entre eles, estão Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Altético Paranaense e Flamengo.



