Morre Brito, tricampeão mundial pela Seleção, aos 86 anos

Morreu, nesta quinta-feira (11/6), o ex-zagueiro Hércules Brito Rua, o Brito, tricampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1970, aos 86 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi dada pela família do ex-jogador, por meio das redes sociais. A causa exata da morte não foi confirmada.
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As causas da morte não foram informadas. Brito passou, na primeira metade de maio, por uma internação, em razão de um quadro de pneumonia. "É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso campeão do mundo. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio", escreveram familiares, em postagem.
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Com a Seleção Brasileira, Brito esteve em ação durante duas edições do Mundial: em 1966 e 1970. Na primeira participação, foi reserva, na Inglaterra. Na segunda, no entanto, foi titular absoluto sob o comando de Zagallo.
Na campanha que levou ao Tri, jogou todos os minutos de todos os seis jogos. Formou a linha de defesa ao lado de Piazza, Carlos Alberto Torres e Everaldo. Apelidado de "Zagueiro Saúde", era reconhecido como o dono do melhor preparo físico da equipe.
Revelado pelo Vasco da Gama, em 1958, passou por diversos outros clubes brasileiros. Entre eles, estão Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Altético Paranaense e Flamengo.
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