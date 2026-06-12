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Endrick publica carta à esposa antes de estrear na Copa do Mundo

No post, o camisa 19 da Seleção Brasileira ressaltou o sentimento de gratidão pelo apoio de Gabriely Miranda nos momentos difíceis. No último amistoso do Brasil antes do Mundial, o atacante dedicou à família o gol da vitória sobre o Egito.

Endrick publica série de fotos com esposa e uma carta de amor - (crédito: Reprodução/Instagram/@Endrick)
Endrick publica série de fotos com esposa e uma carta de amor - (crédito: Reprodução/Instagram/@Endrick)

O atacante da seleção brasileira Endrick usou as redes sociais na última terça-feira (9/6) para declarar seu afeto e reconhecimento à esposa, Gabriely Miranda, que está grávida do primeiro filho do casal. Às vésperas de estrear na Copa do Mundo, o jogador do Real Madrid publicou uma série de fotos acompanhada de uma carta à influenciadora. 

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Na publicação, Endrick ressaltou o sentimento de gratidão pelo apoio recebido e enalteceu a parceria nos momentos difíceis. Ele também disse ter certeza de que ela será uma ótima mãe, já que a vê como exemplo de perseverança, carinho e dedicação. 

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“Você meu amor é a definição de força em cada desafio que você enfrenta, você mostra coragem, determinação e um coração enorme. Ver a maneira como você cuida de quem ama e como cuida de mim, me faz ter ainda mais certeza de que será uma mãe maravilhosa”, escreveu. 

Dizendo se sentir agraciado, o camisa 19 da Seleção destacou o orgulho que possui de dividir a jornada de vida com Gabriely e pontuou a evolução pessoal da jovem. “Eu admiro você todo santo dia e me sinto abençoado, na verdade muito abençoado por compartilhar essa jornada ao lado de você meu amor, agradeço todos os dias a Deus por ter me enviado você amor.”

“Você será uma mãe incrível vida, capaz de dar amor, MUITA PROTEÇÃO e carinho em cada momento da vida do nosso garoto, eu admiro você todo santo dia e me sinto abençoado, na verdade muito abençoado por compartilhar essa jornada ao lado de você meu amor, agradeço todos os dias a Deus por ter me enviado você amor”, finalizou.

A declaração acontece num momento de transição para Endrick, que volta ao Real Madrid após se destacar durante o empréstimo ao Lyon, da França, e tenta se consolidar com a camisa da Seleção. 

No último sábado (6/6), o atacante de 19 anos foi decisivo na vitória do Brasil contra o Egito, ao marcar o gol de desempate nos minutos finais. Após marcar o gol, o jovem fez questão de oferecer o resultado positivo à sua família.

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Isac Mascarenhas

Repórter multimídia

Jornalista formado pelo IDP, tem passagens pelo Instituto Federal de Brasília, GPS Brasília e SBT. Integra a equipe de redes sociais do Correio e escreve sobre esporte, cultura e Cidades.

Por Isac Mascarenhas
postado em 12/06/2026 22:15
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